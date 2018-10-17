Хай той менеджер сам поміняє свої долари на гривню і Пишному принесе в клюві! Іщі дурачкофф! ФізкультпрЮвєт!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:40
Хай той менеджер сам поміняє свої долари на гривню і Пишному принесе в клюві! Іщі дурачкофф! ФізкультпрЮвєт!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:50
У меня в середине декабря заканчивается. Повысят ставки, оставлю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 17 жов, 2018 21:10
Які долари? А де LemonCoin?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 18 жов, 2018 01:14
Re: Ощадбанк
Нагадайте будь-ласка, чи візьме МійПишнийБанк вхідну мзду за П2П на депозитну карту через СендМані Привату ? (приват при цьому 0.5% начебто візьме, з уні ?) Дякую.
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