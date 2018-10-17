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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:50
У меня в середине декабря заканчивается. Повысят ставки, оставлю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 18 жов, 2018 01:14
Нагадайте будь-ласка, чи візьме МійПишнийБанк вхідну мзду за П2П на депозитну карту через СендМані Привату ? (приват при цьому 0.5% начебто візьме, з уні ?) Дякую.
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Alex2007
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Додано: Чет 18 жов, 2018 05:30
Alex2007
Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.
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anikola13
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Додано: Чет 18 жов, 2018 05:54
anikola13 написав:Alex2007
Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.
Комісія має вернутися взад.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 18 жов, 2018 08:26
Квесторе_поверніться написав: anikola13 написав:Alex2007
Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.
Комісія має вернутися взад.
Точно, комісія повернулася чер 1 банківський день.
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anikola13
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:17
То що там з їньою кредиткою і грейсом в 62 дні?
Хтось вдвох словах може умови тут написати?
Так, як в Приваті, чи по-іншому?
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Tekken
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Додано: Чет 18 жов, 2018 15:14
Фантом написав:
У меня в середине декабря заканчивается. Повысят ставки, оставлю.
Я вчера в отд. на Минской забирал перевыпущенную КК, так менеджер сказал по секрету (им только что сообщили
) что в декабре будет акционый депо под 18% в грн. на 3 месяца.
P.S. Про $ я как-то не спросил.
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AVZ
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Додано: Чет 18 жов, 2018 15:50
Tekken написав:
То що там з їньою кредиткою і грейсом в 62 дні?
Хтось вдвох словах може умови тут написати?
Так, як в Приваті, чи по-іншому?
Та тут толком ніхто нічого не знає. Одні теоретики тусуються))
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голийВкропиві
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