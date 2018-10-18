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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1386138713881389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:50

У меня в середине декабря заканчивается. Повысят ставки, оставлю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 01:14

Re: Ощадбанк

Нагадайте будь-ласка, чи візьме МійПишнийБанк вхідну мзду за П2П на депозитну карту через СендМані Привату ? (приват при цьому 0.5% начебто візьме, з уні ?) Дякую.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 05:30

Alex2007
Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 05:54

  anikola13 написав:Alex2007
Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.

Комісія має вернутися взад.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:26

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:Alex2007
Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.

Комісія має вернутися взад.

Точно, комісія повернулася чер 1 банківський день.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:17

Re: Ощадбанк

То що там з їньою кредиткою і грейсом в 62 дні?
Хтось вдвох словах може умови тут написати?
Так, як в Приваті, чи по-іншому?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:14

  Фантом написав:У меня в середине декабря заканчивается. Повысят ставки, оставлю.

Я вчера в отд. на Минской забирал перевыпущенную КК, так менеджер сказал по секрету (им только что сообщили :D ) что в декабре будет акционый депо под 18% в грн. на 3 месяца.

P.S. Про $ я как-то не спросил. :|
AVZ
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:50

  Tekken написав:То що там з їньою кредиткою і грейсом в 62 дні?
Хтось вдвох словах може умови тут написати?
Так, як в Приваті, чи по-іншому?

Та тут толком ніхто нічого не знає. Одні теоретики тусуються))
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:25

Re: Ощадбанк

  голийВкропиві написав:Та тут толком ніхто нічого не знає. Одні теоретики тусуються))


Тем кто просит - НЕ ДАЮТ,
бюджетникам-зп-ткам наливают по 2,,,3 оклада , НО ОНИ ИМИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
Бояться.
Да и нужен ли он? Одна красопета при наличии кредиток Привата и А-банки посетила Альфу и приобщилась к альфовской кредитке. В итоге Приват обнулил ее КК и мотив железобетонный - у вас есть кредитки других банков. + попала на страховку в Альфе и просрочку, бо думала - всё как в Привате.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:21

Re: Ощадбанк

  AVZ написав:Я вчера в отд. на Минской забирал перевыпущенную КК, так менеджер сказал по секрету (им только что сообщили) что в декабре будет акционый депо под 18% в грн. на 3 месяца. P.S. Про $ я как-то не спросил.


Це до девалу чи до банкопаду?
P.S. Хоча зараз маю давніше депо під 18,5 % :)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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