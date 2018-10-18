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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1387138813891390 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 453 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 137 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 122 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 92 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 59 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 43 Всього голосів : 453 Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:13 anikola13 написав: Квесторе_поверніться написав: anikola13 написав: Alex2007

Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор. Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.

Комісія має вернутися взад. Комісія має вернутися взад.

Точно, комісія повернулася чер 1 банківський день. Точно, комісія повернулася чер 1 банківський день.





Не знаю что там творится в моемБанке и как работает эта шайтан-машина.

Но все равно пышныые товарищи стырили - 23 грн и напартачили с мобильными заощадженнями:

Т.е. вчера на депозитную карту пересылал двумя п2п переводами через Приват.СендМани порядка 15 тыс грн ( 1 тыс и 14 тыс ). Сначала зачислило с минус 1%. Сегодня доначислило недостачу 1 процента - вроде все должно быть нормально.

НО. Смотрю внимательно выписку(и)

1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.

2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).



Ганьба моемуБанку тырить втихаря мелочь. Еще раз ГАНЬБА



Точно, что проще снять с универсальной привата за 1% и не морочить себе голову и не гадать про какие-то перелимиты, ограничения и тому подобное. Я вот незнаю как здешние люди по тысячу раз гоняют деньги через сендмани, сэпы и т.д.- ведь никогда не знаешь точно где тебя нагреют. Не знаю что там творится в моемБанке и как работает эта шайтан-машина.Но все равно пышныые товарищи стырили - 23 грн и напартачили с мобильными заощадженнями:Т.е. вчера на депозитную карту пересылал двумя п2п переводами через Приват.СендМани порядка 15 тыс грн ( 1 тыс и 14 тыс ). Сначала зачислило с минус 1%. Сегодня доначислило недостачу 1 процента - вроде все должно быть нормально.НО. Смотрю внимательно выписку(и)1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.2. и самое интересное, добавили в выписку строку "(как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).Ганьба моемуБанку тырить втихаря мелочь. Еще раз ГАНЬБАТочно, что проще снять с универсальной привата за 1% и не морочить себе голову и не гадать про какие-то перелимиты, ограничения и тому подобное. Я вот незнаю как здешние люди по тысячу раз гоняют деньги через сендмани, сэпы и т.д.- ведь никогда не знаешь точно где тебя нагреют. Alex2007

Повідомлень: 1066 З нами з: 11.10.16 Подякував: 465 раз. Подякували: 342 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:23 Re: Ощадбанк Alex2007 написав: НО. Смотрю внимательно выписку(и)

1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.

2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос). НО. Смотрю внимательно выписку(и)1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).

Значит был овер. Наверное, кроме переводов вы еще и потратили эти гроши до проводки их по счету. Чужие манисенды то проводятся на следующий пердень, да еще и с блоком 1%!

Юзайте ощАдовский манисенд -- за 5грн с каждых 15К -- проводится текущим перднём до 19:30 и без блокировки 1% Значит был овер. Наверное, кроме переводов вы еще и потратили эти гроши до проводки их по счету. Чужие манисенды то проводятся на следующий пердень, да еще и с блоком 1%!Юзайте ощАдовский манисенд -- за 5грн с каждых 15К -- проводится текущим перднём до 19:30 и без блокировки 1% ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25957 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2077 раз. Подякували: 2929 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:42 clientage написав: Alex2007 написав: НО. Смотрю внимательно выписку(и)

1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.

2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос). НО. Смотрю внимательно выписку(и)1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).

Значит был овер. Наверное, кроме переводов вы еще и потратили эти гроши до проводки их по счету. Чужие манисенды то проводятся на следующий пердень, да еще и с блоком 1%!

Юзайте ощАдовский манисенд -- за 5грн с каждых 15К -- проводится текущим перднём до 19:30 и без блокировки 1% Значит был овер. Наверное, кроме переводов вы еще и потратили эти гроши до проводки их по счету. Чужие манисенды то проводятся на следующий пердень, да еще и с блоком 1%!Юзайте ощАдовский манисенд -- за 5грн с каждых 15К -- проводится текущим перднём до 19:30 и без блокировки 1%



Ну да - Перекинул вчера днем, вечером снял (14 тыс, т.е. не всё снимал).

В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно.

Ладно, 23 грн - пусть будет Пышному на кофе с пирожком, главное, пусть тщательно пережевывает пирожок

Но жалобу из принципа оставил через зворотній зв'язок Пусть предупреждают. Откуда ж мне пересичному знать их нюансы.



Спасибо, будем если что, юзать ощад-сенд. Ну да - Перекинул вчера днем, вечером снял (14 тыс, т.е. не всё снимал).В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно.Ладно, 23 грн - пусть будет Пышному на кофе с пирожком, главное, пусть тщательно пережевывает пирожокНо жалобу из принципа оставил через зворотній зв'язокПусть предупреждают. Откуда ж мне пересичному знать их нюансы.Спасибо, будем если что, юзать ощад-сенд. Alex2007

Повідомлень: 1066 З нами з: 11.10.16 Подякував: 465 раз. Подякували: 342 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:53 Re: Ощадбанк Alex2007 написав: В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно. В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно.

Думаю эт вы не Выписку смотрите, а перечень операций

А Выписку мона глянуть через ВЭБ-ИБ, вот там ньюансы прекрасно и видны Думаю эт вы не Выписку смотрите, а перечень операцийА Выписку мона глянуть через ВЭБ-ИБ, вот там ньюансы прекрасно и видны ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25957 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2077 раз. Подякували: 2929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:11 clientage написав: Alex2007 написав: В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно. В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно.

Думаю эт вы не Выписку смотрите, а перечень операций

А Выписку мона глянуть через ВЭБ-ИБ, вот там ньюансы прекрасно и видны Думаю эт вы не Выписку смотрите, а перечень операцийА Выписку мона глянуть через ВЭБ-ИБ, вот там ньюансы прекрасно и видны



Я имел ввиду именно в выписках смотрел

Сервіси та виписки

Виписка за білінговий період

Виписка за довільний період

И по карте и по счету.



Сейчас еще раз пригляделся в выписку по карте, таки да,

по КАРТЕ все транзакции шли вчерашними датами-временем. Но рядом по РАХУНКУ - приход 19\10, снятие 18\10.



Ладно овер так овер. будем знать. Правда, как-то неприлично начислять мзду в этом случае. Я имел ввиду именно в выписках смотрелСервіси та випискиВиписка за білінговий періодВиписка за довільний періодИ по карте и по счету.Сейчас еще раз пригляделся в выписку по карте, таки да,по КАРТЕ все транзакции шли вчерашними датами-временем. Но рядом по РАХУНКУ - приход 19\10, снятие 18\10.Ладно овер так овер. будем знать.Правда, как-то неприлично начислять мзду в этом случае. Alex2007

Повідомлень: 1066 З нами з: 11.10.16 Подякував: 465 раз. Подякували: 342 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:26 Goodman написав: голийВкропиві написав: Та тут толком ніхто нічого не знає. Одні теоретики тусуються)) Та тут толком ніхто нічого не знає. Одні теоретики тусуються))



Тем кто просит - НЕ ДАЮТ,

бюджетникам-зп-ткам наливают по 2,,,3 оклада , НО ОНИ ИМИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ.

Бояться.

Да и нужен ли он? Одна красопета при наличии кредиток Привата и А-банки посетила Альфу и приобщилась к альфовской кредитке. В итоге Приват обнулил ее КК и мотив железобетонный - у вас есть кредитки других банков. + попала на страховку в Альфе и просрочку, бо думала - всё как в Привате. Тем кто просит - НЕ ДАЮТ,бюджетникам-зп-ткам наливают по 2,,,3 оклада , НО ОНИ ИМИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ.Бояться.Да и нужен ли он? Одна красопета при наличии кредиток Привата и А-банки посетила Альфу и приобщилась к альфовской кредитке. В итоге Приват обнулил ее КК и мотив железобетонный - у вас есть кредитки других банков. + попала на страховку в Альфе и просрочку, бо думала - всё как в Привате.

Та Альфа, взагалі, не для простих людей, бо простих стрижуть, як з овець шерсть))) Та Альфа, взагалі, не для простих людей, бо простих стрижуть, як з овець шерсть))) Позитивчик

Повідомлень: 193 З нами з: 26.01.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:50 Re: Ощадбанк Alex2007 написав: Ладно овер так овер. будем знать. Правда, как-то неприлично начислять мзду в этом случае. Ладно овер так овер. будем знать. Правда, как-то неприлично начислять мзду в этом случае.

Самое оно шобы начислять. Де вы еще видели такую точную выписку? Самое оно шобы начислять. Де вы еще видели такую точную выписку? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25957 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2077 раз. Подякували: 2929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1387138813891390 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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