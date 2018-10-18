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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1387138813891390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:13

  anikola13 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:Alex2007
Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.

Комісія має вернутися взад.

Точно, комісія повернулася чер 1 банківський день.



Не знаю что там творится в моемБанке и как работает эта шайтан-машина.
Но все равно пышныые товарищи стырили - 23 грн и напартачили с мобильными заощадженнями:
Т.е. вчера на депозитную карту пересылал двумя п2п переводами через Приват.СендМани порядка 15 тыс грн ( 1 тыс и 14 тыс ). Сначала зачислило с минус 1%. Сегодня доначислило недостачу 1 процента - вроде все должно быть нормально.
НО. Смотрю внимательно выписку(и)
1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.
2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).

Ганьба моемуБанку тырить втихаря мелочь. Еще раз ГАНЬБА :twisted:

Точно, что проще снять с универсальной привата за 1% и не морочить себе голову и не гадать про какие-то перелимиты, ограничения и тому подобное. Я вот незнаю как здешние люди по тысячу раз гоняют деньги через сендмани, сэпы и т.д.- ведь никогда не знаешь точно где тебя нагреют. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:23

Re: Ощадбанк

  Alex2007 написав:НО. Смотрю внимательно выписку(и)
1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.
2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).

Значит был овер. Наверное, кроме переводов вы еще и потратили эти гроши до проводки их по счету. Чужие манисенды то проводятся на следующий пердень, да еще и с блоком 1%!
Юзайте ощАдовский манисенд -- за 5грн с каждых 15К -- проводится текущим перднём до 19:30 и без блокировки 1% :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:42

  clientage написав:
  Alex2007 написав:НО. Смотрю внимательно выписку(и)
1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.
2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).

Значит был овер. Наверное, кроме переводов вы еще и потратили эти гроши до проводки их по счету. Чужие манисенды то проводятся на следующий пердень, да еще и с блоком 1%!
Юзайте ощАдовский манисенд -- за 5грн с каждых 15К -- проводится текущим перднём до 19:30 и без блокировки 1% :idea:


Ну да - Перекинул вчера днем, вечером снял (14 тыс, т.е. не всё снимал).
В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно.
Ладно, 23 грн - пусть будет Пышному на кофе с пирожком, главное, пусть тщательно пережевывает пирожок :lol:
Но жалобу из принципа оставил через зворотній зв'язок :mrgreen: Пусть предупреждают. Откуда ж мне пересичному знать их нюансы.

Спасибо, будем если что, юзать ощад-сенд.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:53

Re: Ощадбанк

  Alex2007 написав:В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно.

Думаю эт вы не Выписку смотрите, а перечень операций
А Выписку мона глянуть через ВЭБ-ИБ, вот там ньюансы прекрасно и видны :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:11

  clientage написав:
  Alex2007 написав:В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно.

Думаю эт вы не Выписку смотрите, а перечень операций
А Выписку мона глянуть через ВЭБ-ИБ, вот там ньюансы прекрасно и видны :wink:


Я имел ввиду именно в выписках смотрел
Сервіси та виписки
Виписка за білінговий період
Виписка за довільний період
И по карте и по счету.

Сейчас еще раз пригляделся в выписку по карте, таки да,
по КАРТЕ все транзакции шли вчерашними датами-временем. Но рядом по РАХУНКУ - приход 19\10, снятие 18\10.

Ладно овер так овер. будем знать. :? Правда, как-то неприлично начислять мзду в этом случае.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:26

  Goodman написав:
  голийВкропиві написав:Та тут толком ніхто нічого не знає. Одні теоретики тусуються))


Тем кто просит - НЕ ДАЮТ,
бюджетникам-зп-ткам наливают по 2,,,3 оклада , НО ОНИ ИМИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
Бояться.
Да и нужен ли он? Одна красопета при наличии кредиток Привата и А-банки посетила Альфу и приобщилась к альфовской кредитке. В итоге Приват обнулил ее КК и мотив железобетонный - у вас есть кредитки других банков. + попала на страховку в Альфе и просрочку, бо думала - всё как в Привате.

Та Альфа, взагалі, не для простих людей, бо простих стрижуть, як з овець шерсть)))
Позитивчик
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