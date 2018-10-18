anikola13 написав:Alex2007 Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.
Комісія має вернутися взад.
Точно, комісія повернулася чер 1 банківський день.
Не знаю что там творится в моемБанке и как работает эта шайтан-машина. Но все равно пышныые товарищи стырили - 23 грн и напартачили с мобильными заощадженнями: Т.е. вчера на депозитную карту пересылал двумя п2п переводами через Приват.СендМани порядка 15 тыс грн ( 1 тыс и 14 тыс ). Сначала зачислило с минус 1%. Сегодня доначислило недостачу 1 процента - вроде все должно быть нормально. НО. Смотрю внимательно выписку(и) 1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос. 2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).
Ганьба моемуБанку тырить втихаря мелочь. Еще раз ГАНЬБА
Точно, что проще снять с универсальной привата за 1% и не морочить себе голову и не гадать про какие-то перелимиты, ограничения и тому подобное. Я вот незнаю как здешние люди по тысячу раз гоняют деньги через сендмани, сэпы и т.д.- ведь никогда не знаешь точно где тебя нагреют.
Alex2007 написав:НО. Смотрю внимательно выписку(и) 1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос. 2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).
Значит был овер. Наверное, кроме переводов вы еще и потратили эти гроши до проводки их по счету. Чужие манисенды то проводятся на следующий пердень, да еще и с блоком 1%! Юзайте ощАдовский манисенд -- за 5грн с каждых 15К -- проводится текущим перднём до 19:30 и без блокировки 1%
Alex2007 написав:НО. Смотрю внимательно выписку(и) 1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос. 2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).
Значит был овер. Наверное, кроме переводов вы еще и потратили эти гроши до проводки их по счету. Чужие манисенды то проводятся на следующий пердень, да еще и с блоком 1%! Юзайте ощАдовский манисенд -- за 5грн с каждых 15К -- проводится текущим перднём до 19:30 и без блокировки 1%
Ну да - Перекинул вчера днем, вечером снял (14 тыс, т.е. не всё снимал). В выписке все эти события показаны вчерашним днем и время даже указано четко, последовательно. Ладно, 23 грн - пусть будет Пышному на кофе с пирожком, главное, пусть тщательно пережевывает пирожок Но жалобу из принципа оставил через зворотній зв'язок Пусть предупреждают. Откуда ж мне пересичному знать их нюансы.
голийВкропиві написав:Та тут толком ніхто нічого не знає. Одні теоретики тусуються))
Тем кто просит - НЕ ДАЮТ, бюджетникам-зп-ткам наливают по 2,,,3 оклада , НО ОНИ ИМИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ. Бояться. Да и нужен ли он? Одна красопета при наличии кредиток Привата и А-банки посетила Альфу и приобщилась к альфовской кредитке. В итоге Приват обнулил ее КК и мотив железобетонный - у вас есть кредитки других банков. + попала на страховку в Альфе и просрочку, бо думала - всё как в Привате.
Та Альфа, взагалі, не для простих людей, бо простих стрижуть, як з овець шерсть)))
Alex2007 написав:НО. Смотрю внимательно выписку(и) 1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос. 2. и самое интересное, добавили в выписку строку "Нарахування % на переліміт _______ " (как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).
Значит был овер. Наверное, кроме переводов вы еще и потратили эти гроши до проводки их по счету. Чужие манисенды то проводятся на следующий пердень, да еще и с блоком 1%! Юзайте ощАдовский манисенд -- за 5грн с каждых 15К -- проводится текущим перднём до 19:30 и без блокировки 1%
Кстати, такой вопрос. Будет ли появляться овер если я например вместо снятия денег в банкомёте, рассчитался бы ощадовской картой безналом в магазине или, что самое интересное, открыл бы депо. Просто, я никак не пойму зачем делать по-сути доступными для расчетов эти деньги, если они еще сутки как бы до меня полностью не дошли, считать расход с овером, - смысл о такого манисенда? Ставьте блок на эти деньги и все. Подозреваю что если сделать перевод в пятницу днем, через пару часов потратить деньги, а проводка по счету выполнится аж в понедельник. Не, ну понятно, зарабатывают себе на пирожки с плюшками. - в принципе сам себе и ответил
Самое оно шобы начислять. Де вы еще видели такую точную выписку?
Выписка то точная, только в ней порой не разобраться без бутля. Хоть бы приделали поле остаток до , остаток после. И выписку по мобильным заощадженням.
Alex2007 написав:Будет ли появляться овер если я например вместо снятия денег в банкомёте, рассчитался бы ощадовской картой безналом в магазине или, что самое интересное, открыл бы депо.
При тратах в ТСС овера не будет, т.к. такие траты проводятся на след. пердень При размещении на депо - будет овер Иногда, приходы в Пт. вдрух проводятся в Сб - чудеса Пусть лучше овер будет, чем блок. Ведь есть различные каналы пополнения/трат и грамотный клиент вправе сам делать выбор. А вот знаний регламента от ощАда клиенту не хватает, все ток опытным путем познаётся