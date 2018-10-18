Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:13

anikola13 написав: Квесторе_поверніться написав: anikola13 написав: Alex2007

Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор. Вчера пополнял "Мою картку" через п2п на 50 грн. На карту зашли 49,50грн. Так, что берет еще и как! 1% это перебор.

Комісія має вернутися взад. Комісія має вернутися взад.

Точно, комісія повернулася чер 1 банківський день. Точно, комісія повернулася чер 1 банківський день.

Не знаю что там творится в моемБанке и как работает эта шайтан-машина.Но все равно пышныые товарищи стырили - 23 грн и напартачили с мобильными заощадженнями:Т.е. вчера на депозитную карту пересылал двумя п2п переводами через Приват.СендМани порядка 15 тыс грн ( 1 тыс и 14 тыс ). Сначала зачислило с минус 1%. Сегодня доначислило недостачу 1 процента - вроде все должно быть нормально.НО. Смотрю внимательно выписку(и)1. Какого-то хрена они сами перечислили остатки с "Мобильных заощаджень" этой карты на основной счет . На мобильных заощадженнях пусто. Смысл этой операции - вопрос.2. и самое интересное, добавили в выписку строку "(как я понял по рядом стоящим цифрам эта фигня как-то связана со вторым переводом. Как и почему - вопрос).Ганьба моемуБанку тырить втихаря мелочь. Еще раз ГАНЬБАТочно, что проще снять с универсальной привата за 1% и не морочить себе голову и не гадать про какие-то перелимиты, ограничения и тому подобное. Я вот незнаю как здешние люди по тысячу раз гоняют деньги через сендмани, сэпы и т.д.- ведь никогда не знаешь точно где тебя нагреют.