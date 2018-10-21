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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1388138913901391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:02

нове кідалово ощада на гроші


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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:12

Re: Ощадбанк

  Alex2007 написав:Ладно овер так овер. будем знать.
обсуждали ж уже в этом году viewtopic.php?p=4273254#p4273254
26/10/2018 срываю крайний куш с МЗ на Моню и к закрытию МК бабули,ну их нах.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:13

  greenozon написав:нове кідалово ощада на гроші


https://expres.online/society/oberezhno ... nk-khitrue

Що за бздури Експрес понаписував, що це за імяреки платили в терміналі і коли?
На карту нормально кошти повнрнути...можна забрати без комісії.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:30

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Що за бздури Експрес понаписував


експрес - газета для народу

квещур - агент кремля!
забанити негідника за розповсюдження брехні і байок
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:36

:) :D
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Що за бздури Експрес понаписував


експрес - газета для народу

квещур - агент кремля!
забанити негідника за розповсюдження брехні і байок

:)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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