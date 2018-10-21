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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:02
нове кідалово ощада на гроші
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:12
Re: Ощадбанк
обсуждали ж уже в этом году viewtopic.php?p=4273254#p4273254
26/10/2018 срываю крайний куш с МЗ на Моню и к закрытию МК бабули,ну их нах.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:13
Що за бздури Експрес понаписував, що це за імяреки платили в терміналі і коли?
На карту нормально кошти повнрнути...можна забрати без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:30
Re: Ощадбанк
експрес - газета для народу
квещур - агент кремля!
забанити негідника за розповсюдження брехні і байок
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:36
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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