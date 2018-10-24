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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:02
нове кідалово ощада на гроші
+50грн !
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:12
Re: Ощадбанк
обсуждали ж уже в этом году viewtopic.php?p=4273254#p4273254
26/10/2018 срываю крайний куш с МЗ на Моню и к закрытию МК бабули,ну их нах.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:13
Що за бздури Експрес понаписував, що це за імяреки платили в терміналі і коли?
На карту нормально кошти повнрнути...можна забрати без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:36
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:45
Re: Ощадбанк
Люди, объясните, как с этим бороться. Или это норма?
Ситуация. У моей мамы в «Ощадбанке» был открыт годичный депозит. Депозит пролонгировался после окончания (сразу уточняю: интернет-банкингом она не пользуется). Когда она пришла в банк взять договор на новый депозит, ей в этом отказали. Ответ такой: депозит не новый, а старый, он пролонгировался, все осталось как прежде, ничего не поменялось. И дали на руки выписку за последние полгода.
На горячей линии на мои возмущения, что человек в таком случае не знает даже дату окончания депозита, да и процентная ставка уже другая изменилась, ответили: она может сходить в банки и там ей скажут, какого числа должен закончиться депозит и назовут процентную ставку. Или звоните на горячую линию с финансового номера, или интернет-банкинг. Вообщем все, что угодно, только не бумажный вариант.
По факту, что мы имеет. У нее есть старый договор, где сумма депозита не соответствует сегодняшней (депозит был с капитализацией), процентная ставка другая, ну, и дата окончания естественно другая. Есть выписку, из которой можно только понять на какую сумму пролонгировался депозит.
Не, я все понимаю, можно высчитать дату окончания, посмотреть на сайте новую процентную ставку, в конце-концов сходить в банк или зарегистрировать и зайти в интернет-банкинг.
Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания. Я не понимаю, я что много хочу? Почему я должна получать эту информацию по телефону или ходить по отделениям и записывать ее на слух?
Сталкиваюсь с таким впервые. Есть депозиты в других банках, все с пролонгацией. Если обратиться в банк, без вопросов выдают новый договор.
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:30
taya77
задайте этот вопрос на минфине, там есть представитель Ощада, может чем поможет
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