Додано: Чет 25 жов, 2018 15:45

Люди, объясните, как с этим бороться. Или это норма?



Ситуация. У моей мамы в «Ощадбанке» был открыт годичный депозит. Депозит пролонгировался после окончания (сразу уточняю: интернет-банкингом она не пользуется). Когда она пришла в банк взять договор на новый депозит, ей в этом отказали. Ответ такой: депозит не новый, а старый, он пролонгировался, все осталось как прежде, ничего не поменялось. И дали на руки выписку за последние полгода.

На горячей линии на мои возмущения, что человек в таком случае не знает даже дату окончания депозита, да и процентная ставка уже другая изменилась, ответили: она может сходить в банки и там ей скажут, какого числа должен закончиться депозит и назовут процентную ставку. Или звоните на горячую линию с финансового номера, или интернет-банкинг. Вообщем все, что угодно, только не бумажный вариант.



По факту, что мы имеет. У нее есть старый договор, где сумма депозита не соответствует сегодняшней (депозит был с капитализацией), процентная ставка другая, ну, и дата окончания естественно другая. Есть выписку, из которой можно только понять на какую сумму пролонгировался депозит.



Не, я все понимаю, можно высчитать дату окончания, посмотреть на сайте новую процентную ставку, в конце-концов сходить в банк или зарегистрировать и зайти в интернет-банкинг.

Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания. Я не понимаю, я что много хочу? Почему я должна получать эту информацию по телефону или ходить по отделениям и записывать ее на слух?



Сталкиваюсь с таким впервые. Есть депозиты в других банках, все с пролонгацией. Если обратиться в банк, без вопросов выдают новый договор.