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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:02

нове кідалово ощада на гроші


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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:12

Re: Ощадбанк

  Alex2007 написав:Ладно овер так овер. будем знать.
обсуждали ж уже в этом году viewtopic.php?p=4273254#p4273254
26/10/2018 срываю крайний куш с МЗ на Моню и к закрытию МК бабули,ну их нах.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:13

  greenozon написав:нове кідалово ощада на гроші


https://expres.online/society/oberezhno ... nk-khitrue

Що за бздури Експрес понаписував, що це за імяреки платили в терміналі і коли?
На карту нормально кошти повнрнути...можна забрати без комісії.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:36

:) :D
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Що за бздури Експрес понаписував


експрес - газета для народу

квещур - агент кремля!
забанити негідника за розповсюдження брехні і байок

:)
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:45

Re: Ощадбанк

Люди, объясните, как с этим бороться. Или это норма?

Ситуация. У моей мамы в «Ощадбанке» был открыт годичный депозит. Депозит пролонгировался после окончания (сразу уточняю: интернет-банкингом она не пользуется). Когда она пришла в банк взять договор на новый депозит, ей в этом отказали. Ответ такой: депозит не новый, а старый, он пролонгировался, все осталось как прежде, ничего не поменялось. И дали на руки выписку за последние полгода.
На горячей линии на мои возмущения, что человек в таком случае не знает даже дату окончания депозита, да и процентная ставка уже другая изменилась, ответили: она может сходить в банки и там ей скажут, какого числа должен закончиться депозит и назовут процентную ставку. Или звоните на горячую линию с финансового номера, или интернет-банкинг. Вообщем все, что угодно, только не бумажный вариант.

По факту, что мы имеет. У нее есть старый договор, где сумма депозита не соответствует сегодняшней (депозит был с капитализацией), процентная ставка другая, ну, и дата окончания естественно другая. Есть выписку, из которой можно только понять на какую сумму пролонгировался депозит.

Не, я все понимаю, можно высчитать дату окончания, посмотреть на сайте новую процентную ставку, в конце-концов сходить в банк или зарегистрировать и зайти в интернет-банкинг.
Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания. Я не понимаю, я что много хочу? Почему я должна получать эту информацию по телефону или ходить по отделениям и записывать ее на слух?

Сталкиваюсь с таким впервые. Есть депозиты в других банках, все с пролонгацией. Если обратиться в банк, без вопросов выдают новый договор.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:30

taya77
задайте этот вопрос на минфине, там есть представитель Ощада, может чем поможет
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:02

окрім кідалова на місцях яким балується мєлочь пузатая (с)

https://expres.online/society/oberezhno ... nk-khitrue


є набагто серйозніші обкрадання в банку дуже високими особами
https://finclub.net/news/zampreda-oshch ... zalog.html
https://finclub.net/news/zamglavy-oshch ... 0-mln.html

риба гниє з голови!
думайте кому даєте гроші
:!: :?: :idea:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:07

Re: Ощадбанк

  taya77 написав:Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания.

Закажите в отделении выписку по депозиту на момент пролонгации, заверенную нач. отд.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:16

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:нове кідалово ощада на гроші


https://expres.online/society/oberezhno ... nk-khitrue

Що за бздури Експрес понаписував, що це за імяреки платили в терміналі і коли?
На карту нормально кошти повнрнути...можна забрати без комісії.

Лично моя коллега с таким столкнулась. Платила через терминал ощада за учёбу дочки. Причём набирала реквизиты сотрудница банка. Что там произошло х.з. Но платёж не прошёл, чек терминал тоже не дал. В итоге 2 месяца разбирательств, скандалов и только тогда Ощадбанка вернул деньги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:16

  clientage написав:
  taya77 написав:Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания.

Закажите в отделении выписку по депозиту на момент пролонгации, заверенную нач. отд.

Вона нічого не доводить, суди її ігнорують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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