taya77 написав:Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания.
Закажите в отделении выписку по депозиту на момент пролонгации, заверенную нач. отд.
Вона нічого не доводить, суди її ігнорують.
Для суда достаточно выписки из ГО. Или мона первичный договор и таки выписку, заверенную в ГО. Выписку в ГО будут делать на основании выписки из отделения и служебки от нача. Я получал гроши в кассе по наследному делу вааще без единой доки, ток на основании запроса нотариуса по сути дела
Фантом, співчуваю Вашій колезі. В терміналі Ощада слід платити з Моєї карти а не готівкою. Тоді імовірність отримати нештатну ситуацію досить невелика.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
greenozon написав:риба гниє з голови! думайте кому даєте гроші
А давайте как-то отделять мух от котлет. И дело даже не в том, что как говорил Глеб Жеглов: "А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют. Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать." Дело в том, что тот факт что кто-то из банковских топов где-то "химичит" никак не соотносится с тем, что кто-то другой в этот банк несет какие-то деньги. Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил
Flamingo написав:Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил
Надо матчасть подучить. Ощад НЕ ПОД ФОНДОМ. Пока все гарантии на словах и на пикселях в мониторах. Вот это и стремает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Flamingo написав:Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил
Надо матчасть подучить. Ощад НЕ ПОД ФОНДОМ. Пока все гарантии на словах и на пикселях в мониторах. Вот это и стремает.
С матчастью у меня все нормально. Просто не надо отдельные части из контекста вырывать. Потому как там дальше и про "НБУ с надзором" было и про "другие противовесы". Или Вы этого не заметили? А еще дальше было о том, что "деньги в банки нести и можно и нужно". В каком контексте писалось про "БАНКИ" объяснять надо? А то что Вас чего-то стремает ну никак не зависит от того что какой-то из зампредов, что-то с кем-то намутил. Даю руку на остечение, что ну никак не вклады они воровали