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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1389139013911392 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 454 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 137 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 122 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 93 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 59 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 43 Всього голосів : 454 Додано: Чет 25 жов, 2018 20:40 klug написав: clientage написав: taya77 написав: Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания. Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания.

Закажите в отделении выписку по депозиту на момент пролонгации, заверенную нач. отд. Закажите в отделении выписку по депозиту на момент пролонгации, заверенную нач. отд.

Вона нічого не доводить, суди її ігнорують. Вона нічого не доводить, суди її ігнорують.

Для суда достаточно выписки из ГО. Или мона первичный договор и таки выписку, заверенную в ГО. Выписку в ГО будут делать на основании выписки из отделения и служебки от нача.

Я получал гроши в кассе по наследному делу вааще без единой доки, ток на основании запроса нотариуса по сути дела Для суда достаточно выписки из ГО. Или мона первичный договор и таки выписку, заверенную в ГО. Выписку в ГО будут делать на основании выписки из отделения и служебки от нача.Я получал гроши в кассе по наследному делу вааще без единой доки, ток на основании запроса нотариуса по сути дела ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26026 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2080 раз. Подякували: 2934 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 21:12 Фантом, співчуваю Вашій колезі. В терміналі Ощада слід платити з Моєї карти а не готівкою. Тоді імовірність отримати нештатну ситуацію досить невелика. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 25856 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 21:37 Re: Ощадбанк greenozon написав: риба гниє з голови!

думайте кому даєте гроші риба гниє з голови!думайте кому даєте гроші

А давайте как-то отделять мух от котлет. И дело даже не в том, что как говорил Глеб Жеглов: "А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют.

Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать."

Дело в том, что тот факт что кто-то из банковских топов где-то "химичит" никак не соотносится с тем, что кто-то другой в этот банк несет какие-то деньги. Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил А давайте как-то отделять мух от котлет. И дело даже не в том, что как говорил Глеб Жеглов: "А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют.Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать."Дело в том, что тот факт что кто-то из банковских топов где-то "химичит" никак не соотносится с тем, что кто-то другой в этот банк несет какие-то деньги. Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил Flamingo

Повідомлень: 931 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 21:42 Re: Ощадбанк Flamingo написав: Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил



Надо матчасть подучить. Ощад НЕ ПОД ФОНДОМ.

Пока все гарантии на словах и на пикселях в мониторах. Вот это и стремает. Надо матчасть подучить. Ощад НЕ ПОД ФОНДОМ.Пока все гарантии на словах и на пикселях в мониторах. Вот это и стремает. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 2530 З нами з: 23.11.14 Подякував: 565 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 22:07 Goodman написав: Flamingo написав: Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил



Надо матчасть подучить. Ощад НЕ ПОД ФОНДОМ.

Пока все гарантии на словах и на пикселях в мониторах. Вот это и стремает. Надо матчасть подучить. Ощад НЕ ПОД ФОНДОМ.Пока все гарантии на словах и на пикселях в мониторах. Вот это и стремает.

С матчастью у меня все нормально. Просто не надо отдельные части из контекста вырывать. Потому как там дальше и про "НБУ с надзором" было и про "другие противовесы". Или Вы этого не заметили? А еще дальше было о том, что "деньги в банки нести и можно и нужно". В каком контексте писалось про "БАНКИ" объяснять надо?

А то что Вас чего-то стремает ну никак не зависит от того что какой-то из зампредов, что-то с кем-то намутил. Даю руку на остечение, что ну никак не вклады они воровали С матчастью у меня все нормально. Просто не надо отдельные части из контекста вырывать. Потому как там дальше и про "НБУ с надзором" было и про "другие противовесы". Или Вы этого не заметили? А еще дальше было о том, что "деньги внести и можно и нужно". В каком контексте писалось про "БАНКИ" объяснять надо?А то что Вас чего-то стремает ну никак не зависит от того что какой-то из зампредов, что-то с кем-то намутил. Даю руку на остечение, что ну никак не вклады они воровали Flamingo

Повідомлень: 931 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1389139013911392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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