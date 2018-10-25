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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:40

  klug написав:
  clientage написав:
  taya77 написав:Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания.

Закажите в отделении выписку по депозиту на момент пролонгации, заверенную нач. отд.

Вона нічого не доводить, суди її ігнорують.

Для суда достаточно выписки из ГО. Или мона первичный договор и таки выписку, заверенную в ГО. Выписку в ГО будут делать на основании выписки из отделения и служебки от нача.
Я получал гроши в кассе по наследному делу вааще без единой доки, ток на основании запроса нотариуса по сути дела :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:12

Фантом, співчуваю Вашій колезі. В терміналі Ощада слід платити з Моєї карти а не готівкою. Тоді імовірність отримати нештатну ситуацію досить невелика.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:37

Re: Ощадбанк

  greenozon написав:риба гниє з голови!
думайте кому даєте гроші

А давайте как-то отделять мух от котлет. И дело даже не в том, что как говорил Глеб Жеглов: "А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют.
Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать."
Дело в том, что тот факт что кто-то из банковских топов где-то "химичит" никак не соотносится с тем, что кто-то другой в этот банк несет какие-то деньги. Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:42

Re: Ощадбанк

  Flamingo написав:Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил


Надо матчасть подучить. Ощад НЕ ПОД ФОНДОМ.
Пока все гарантии на словах и на пикселях в мониторах. Вот это и стремает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:07

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил


Надо матчасть подучить. Ощад НЕ ПОД ФОНДОМ.
Пока все гарантии на словах и на пикселях в мониторах. Вот это и стремает.

С матчастью у меня все нормально. Просто не надо отдельные части из контекста вырывать. Потому как там дальше и про "НБУ с надзором" было и про "другие противовесы". Или Вы этого не заметили? А еще дальше было о том, что "деньги в банки нести и можно и нужно". В каком контексте писалось про "БАНКИ" объяснять надо? :mrgreen:
А то что Вас чего-то стремает ну никак не зависит от того что какой-то из зампредов, что-то с кем-то намутил. Даю руку на остечение, что ну никак не вклады они воровали :mrgreen:
Flamingo
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