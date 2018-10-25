Додано: Чет 25 жов, 2018 21:37

greenozon написав: риба гниє з голови!

думайте кому даєте гроші риба гниє з голови!думайте кому даєте гроші

А давайте как-то отделять мух от котлет. И дело даже не в том, что как говорил Глеб Жеглов: "А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют.Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать."Дело в том, что тот факт что кто-то из банковских топов где-то "химичит" никак не соотносится с тем, что кто-то другой в этот банк несет какие-то деньги. Есть ФГВФЛ, НБУ с его надзором и ряд других противовесов. Так что если понимаешь зачем и куда - то деньги в банки нести и можно и нужно. Не зависимо от того, что где-то кто-то чего-то там намутил