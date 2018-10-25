Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:07
Andey написав: Квесторе_поверніться написав:
В Ощаді з видачею як валюти так і гривні нормально...правда потрібно замовляти.
ще й виділяють тобі особистого менеджера, який сам замовляє готівку на відділення і лише дзвонить тобі спитатися "коли панові буде зручніше її забрати"
То є правда є такі менеджери.
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