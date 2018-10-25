То є правда є такі менеджери.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:07
То є правда є такі менеджери.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:50
Re: Ощадбанк
taya77 написав:
Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания.
Спасибо всем ответившим. Воспользовалась советом и задала вопрос на Минфине. Ответ официального представителя Ощадбанка: «Хотим заметить, что банк не выдаёт новый договор, так как действие старого не закончилось, а продлилось. Если у Вашей мамы есть желание получить информацию от банка о состоянии её депозитного счёта, она может обратиться в её обслуживающее отделение и получить справку о состоянии счёта, что будет являться официальной бумагой со стороны банка». Ну как-то так… )
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:56
Re: Ощадбанк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:02
Re: Ощадбанк
Переклад.
Дов1дка про стан рахунку , она же выписка.
Но лучше всего - заказать МК и смотреть на свои багатства в инете.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:06
Я так думаю, что они после сведения отделений в Региональные управления что-то намудрили с допусками.
Когда моя маленькая удобная придомовая касса начала работать два дня в неделю, пришлось пользоваться другими.
В одном отделении все менеджеры видели и могли проводить операции с моими счетами, а в другом один только видит, а другой даже остаток посмотреть не может.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:09
Краще отримати виписку через міяць як вклад пролонгувався...там буде скільки % нарахувалось І можна зразу % річних вирахувати. Це якщо виплата щомісячно чи капіталізація.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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