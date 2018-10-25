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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:07

  Andey написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Ощаді з видачею як валюти так і гривні нормально...правда потрібно замовляти.

ще й виділяють тобі особистого менеджера, який сам замовляє готівку на відділення і лише дзвонить тобі спитатися "коли панові буде зручніше її забрати"
:D

То є правда є такі менеджери. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:50

Re: Ощадбанк

taya77 написав:
Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания.

Спасибо всем ответившим. Воспользовалась советом и задала вопрос на Минфине. Ответ официального представителя Ощадбанка: «Хотим заметить, что банк не выдаёт новый договор, так как действие старого не закончилось, а продлилось. Если у Вашей мамы есть желание получить информацию от банка о состоянии её депозитного счёта, она может обратиться в её обслуживающее отделение и получить справку о состоянии счёта, что будет являться официальной бумагой со стороны банка». Ну как-то так… )
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:56

Re: Ощадбанк

  taya77 написав:получить справку

А то вже за плату...а чим виписка Вас не задовольняє?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:02

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:А то вже за плату...а чим виписка Вас не задовольняє?


Переклад.
Дов1дка про стан рахунку , она же выписка.
Но лучше всего - заказать МК и смотреть на свои багатства в инете.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:06

  Квесторе_поверніться написав:
  casper12 написав:подати заяву на закриття картковго рахунку можна у будь-якому відділенні ?

Залежить від менеджера.
Мысяць тому закривав карту в чухому відділенні...менеджер прогнав.
Пішов в своє і закрив. Запитав менеджера чи закриває картки з інших відділень...сказав що так.
Що це було не знаю.

Я так думаю, что они после сведения отделений в Региональные управления что-то намудрили с допусками.
Когда моя маленькая удобная придомовая касса начала работать два дня в неделю, пришлось пользоваться другими.
В одном отделении все менеджеры видели и могли проводить операции с моими счетами, а в другом один только видит, а другой даже остаток посмотреть не может.
acsir
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:09

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А то вже за плату...а чим виписка Вас не задовольняє?


Переклад.
Дов1дка про стан рахунку , она же выписка.
Но лучше всего - заказать МК и смотреть на свои багатства в инете.

Краще отримати виписку через міяць як вклад пролонгувався...там буде скільки % нарахувалось І можна зразу % річних вирахувати. Це якщо виплата щомісячно чи капіталізація.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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