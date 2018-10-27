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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:07

  Andey написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Ощаді з видачею як валюти так і гривні нормально...правда потрібно замовляти.

ще й виділяють тобі особистого менеджера, який сам замовляє готівку на відділення і лише дзвонить тобі спитатися "коли панові буде зручніше її забрати"
:D

То є правда є такі менеджери. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:50

Re: Ощадбанк

taya77 написав:
Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания.

Спасибо всем ответившим. Воспользовалась советом и задала вопрос на Минфине. Ответ официального представителя Ощадбанка: «Хотим заметить, что банк не выдаёт новый договор, так как действие старого не закончилось, а продлилось. Если у Вашей мамы есть желание получить информацию от банка о состоянии её депозитного счёта, она может обратиться в её обслуживающее отделение и получить справку о состоянии счёта, что будет являться официальной бумагой со стороны банка». Ну как-то так… )
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:56

Re: Ощадбанк

  taya77 написав:получить справку

А то вже за плату...а чим виписка Вас не задовольняє?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:02

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:А то вже за плату...а чим виписка Вас не задовольняє?


Переклад.
Дов1дка про стан рахунку , она же выписка.
Но лучше всего - заказать МК и смотреть на свои багатства в инете.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:06

  Квесторе_поверніться написав:
  casper12 написав:подати заяву на закриття картковго рахунку можна у будь-якому відділенні ?

Залежить від менеджера.
Мысяць тому закривав карту в чухому відділенні...менеджер прогнав.
Пішов в своє і закрив. Запитав менеджера чи закриває картки з інших відділень...сказав що так.
Що це було не знаю.

Я так думаю, что они после сведения отделений в Региональные управления что-то намудрили с допусками.
Когда моя маленькая удобная придомовая касса начала работать два дня в неделю, пришлось пользоваться другими.
В одном отделении все менеджеры видели и могли проводить операции с моими счетами, а в другом один только видит, а другой даже остаток посмотреть не может.
acsir
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:09

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А то вже за плату...а чим виписка Вас не задовольняє?


Переклад.
Дов1дка про стан рахунку , она же выписка.
Но лучше всего - заказать МК и смотреть на свои багатства в инете.

Краще отримати виписку через міяць як вклад пролонгувався...там буде скільки % нарахувалось І можна зразу % річних вирахувати. Це якщо виплата щомісячно чи капіталізація.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:45

Реакція Ощадбанку на внутрішні розкрадання високопосадовцями

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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 07:21

Номери карткових рахунків клієнтів Ощадбанку змінюються

Номери карткових рахунків клієнтів Ощадбанку змінюються у зв'язку з вимогами Постанови Національного банку України № 89 від 11.09.2017
Зміну рахунків в обласних управліннях буде проведено згідно з графіком. Дізнатись реквізити нового рахунку можна в Ощад 24/7 або у відділенні Ощадбанку. Інші умови обслуговування рахунків залишаються без змін.
Філія обласне управління.......Дата
Вінницьке РУ 27.10.2018
Донецьке РУ 10.11.2018
Чернівецьке РУ 10.11.2018
Закарпатське РУ 10.11.2018
Івано-Франківське РУ 10.11.2018
Кіровоградське РУ 10.11.2018
Харківське РУ 17.11.2018
Запорізьке РУ 17.11.2018
Черкаське РУ 17.11.2018
Рівненське РУ 17.11.2018
Миколаївське РУ 17.11.2018
Полтавське РУ 17.11.2018
Головне управління з обслуговування клієнтів 08.12.2018
Кримське республіканське управління 08.12.2018
Чернігівське РУ 08.12.2018
Хмельницьке РУ 08.12.2018
Львівське РУ 08.12.2018
Сумське РУ 08.12.2018
Одеське РУ 15.12.2018
Херсонське РУ 15.12.2018
Луганське РУ 15.12.2018
ГУ по м. Києву та Київській області 22.12.2018
... делайте хоть что-нибудь!
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