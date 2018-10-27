То є правда є такі менеджери.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:07
То є правда є такі менеджери.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:50
Re: Ощадбанк
taya77 написав:
Но объясните мне, почему я не могу в банке после пролонгации депозита на год получить просто официальную бумажку, где будет указана сумма депозита, % ставка и дата окончания.
Спасибо всем ответившим. Воспользовалась советом и задала вопрос на Минфине. Ответ официального представителя Ощадбанка: «Хотим заметить, что банк не выдаёт новый договор, так как действие старого не закончилось, а продлилось. Если у Вашей мамы есть желание получить информацию от банка о состоянии её депозитного счёта, она может обратиться в её обслуживающее отделение и получить справку о состоянии счёта, что будет являться официальной бумагой со стороны банка». Ну как-то так… )
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:56
Re: Ощадбанк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:02
Re: Ощадбанк
Переклад.
Дов1дка про стан рахунку , она же выписка.
Но лучше всего - заказать МК и смотреть на свои багатства в инете.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:06
Я так думаю, что они после сведения отделений в Региональные управления что-то намудрили с допусками.
Когда моя маленькая удобная придомовая касса начала работать два дня в неделю, пришлось пользоваться другими.
В одном отделении все менеджеры видели и могли проводить операции с моими счетами, а в другом один только видит, а другой даже остаток посмотреть не может.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:09
Краще отримати виписку через міяць як вклад пролонгувався...там буде скільки % нарахувалось І можна зразу % річних вирахувати. Це якщо виплата щомісячно чи капіталізація.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:45
Реакція Ощадбанку на внутрішні розкрадання високопосадовцями
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 жов, 2018 07:21
Номери карткових рахунків клієнтів Ощадбанку змінюються
Номери карткових рахунків клієнтів Ощадбанку змінюються у зв'язку з вимогами Постанови Національного банку України № 89 від 11.09.2017
Зміну рахунків в обласних управліннях буде проведено згідно з графіком. Дізнатись реквізити нового рахунку можна в Ощад 24/7 або у відділенні Ощадбанку. Інші умови обслуговування рахунків залишаються без змін.
Філія обласне управління.......Дата
Вінницьке РУ 27.10.2018
Донецьке РУ 10.11.2018
Чернівецьке РУ 10.11.2018
Закарпатське РУ 10.11.2018
Івано-Франківське РУ 10.11.2018
Кіровоградське РУ 10.11.2018
Харківське РУ 17.11.2018
Запорізьке РУ 17.11.2018
Черкаське РУ 17.11.2018
Рівненське РУ 17.11.2018
Миколаївське РУ 17.11.2018
Полтавське РУ 17.11.2018
Головне управління з обслуговування клієнтів 08.12.2018
Кримське республіканське управління 08.12.2018
Чернігівське РУ 08.12.2018
Хмельницьке РУ 08.12.2018
Львівське РУ 08.12.2018
Сумське РУ 08.12.2018
Одеське РУ 15.12.2018
Херсонське РУ 15.12.2018
Луганське РУ 15.12.2018
ГУ по м. Києву та Київській області 22.12.2018
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:03
Re: Ощадбанк
Депозит "Мій депозит-Пенсійний"
Що означає "Personal offer" у цьому депозиті? Які ризики можуть бути для вкладника?
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:11
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