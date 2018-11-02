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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1391139213931394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:55

Re: Ощадбанк

С такими ставками тут больше делать нечего. Если не повысят, скоро однозначно на выход - в ексим, газ, матрас. Жаль приват тоже не радует.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:56

Re: Ощадбанк

А никто не знает куда можно пожаловаться на персонального менеджера? Ну полнейший дятел, я ему уже всё рассказал, показал, объяснил. Не чешется, всё ему до балды.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:00

Re: Ощадбанк

  valya написав:С такими ставками тут больше делать нечего. Если не повысят, скоро однозначно на выход -


А есть ли у кого опыт индивид процентных ставок по депо в Ощаде.
Мне прозрачно намекали, вот если бы я до выноса им шепнул, что я выношу - то они бы мне ............
Бывает такое?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:06

Re: Ощадбанк

  Фантом написав:я ему уже всё рассказал, показал, объяснил.


це получається не він вас веде (як би мало б бути, за що власне його і бабки платять), а ви його вчите уму-разуму? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:23

  greenozon написав:
  Фантом написав:я ему уже всё рассказал, показал, объяснил.


це получається не він вас веде (як би мало б бути, за що власне його і бабки платять), а ви його вчите уму-разуму? :)

Олексадр Бурлуцький - преимум ощадбанк. Сидит в отдельном кабинете, круче чем у начальника. И при этом полный ноль. Три раза пытался открыть у него кредитку, тупо сливается.
Наверное, чей то протеже. Абсолютно бесполезный работник.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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