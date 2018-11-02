Додано: Суб 03 лис, 2018 19:56

А никто не знает куда можно пожаловаться на персонального менеджера? Ну полнейший дятел, я ему уже всё рассказал, показал, объяснил. Не чешется, всё ему до балды.

Кто не пьёт, тот не рискует.