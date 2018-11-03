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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 18:55
Re: Ощадбанк
С такими ставками тут больше делать нечего. Если не повысят, скоро однозначно на выход - в ексим, газ, матрас. Жаль приват тоже не радует.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 19:56
Re: Ощадбанк
А никто не знает куда можно пожаловаться на персонального менеджера? Ну полнейший дятел, я ему уже всё рассказал, показал, объяснил. Не чешется, всё ему до балды.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:00
Re: Ощадбанк
А есть ли у кого опыт индивид процентных ставок по депо в Ощаде.
Мне прозрачно намекали, вот если бы я до выноса им шепнул, что я выношу - то они бы мне ............
Бывает такое?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:06
Re: Ощадбанк
це получається не він вас веде (як би мало б бути, за що власне його і бабки платять), а ви його вчите уму-разуму?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:23
Олексадр Бурлуцький - преимум ощадбанк. Сидит в отдельном кабинете, круче чем у начальника. И при этом полный ноль. Три раза пытался открыть у него кредитку, тупо сливается.
Наверное, чей то протеже. Абсолютно бесполезный работник.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:31
Фантом это чей то сыночек - я с таким сталкивалась. . Тут ничто не поможет пока его не пнёт кто-то сверху, но это почти нереально
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:35
есть только программа лояльности
никому не верю
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:36
Прям на 0800 и жалуйтесь
Через 2..3дн увидите рез-т
... делайте хоть что-нибудь!
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