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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1392139313941395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:27

может кто-то уже так делал... можно ли закрыть мою картку и открыть сразу новую, что бы не платить 120 грн за перевыпуск?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:52

VetalUA на сегодня разрешается иметь 2 МК, поэтому откройте сначала новую, а уж потом закройте старую.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:54

  VetalUA написав:может кто-то уже так делал... можно ли закрыть мою картку и открыть сразу новую, что бы не платить 120 грн за перевыпуск?

Раза 3 уже так делал на разных экках
В отделениях могут чуток тупить, могут пихать валютну МК вместо грн или наоборот :)
Могут сами не предложить Визу, когда просишь Мастер, которого нет :)
Могут запутаться в картах клиента, т.к. неадекватно реагируют на список из 10..12 различных карт, в т.ч. половину уже мертвых :roll:

Советую сначала получить новую, активировать, проверить подключенное СМС-инфо, загнав через ТСО, 10грн на новую МК. Перепривязать на неё ИБ (убить старый экк звонком на 0800).
За это время дать 10..15мин на обслуживание сл. за вами пенса :)
А потом уже закрывать картсчет по старой: заява и время дето +30..45дн.
На это уйдет дето 40..60мин в отделении 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1392139313941395
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