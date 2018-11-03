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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:27
может кто-то уже так делал... можно ли закрыть мою картку и открыть сразу новую, что бы не платить 120 грн за перевыпуск?
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:52
VetalUA на сегодня разрешается иметь 2 МК, поэтому откройте сначала новую, а уж потом закройте старую.
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:54
Раза 3 уже так делал на разных экках
В отделениях могут чуток тупить, могут пихать валютну МК вместо грн или наоборот
Могут сами не предложить Визу, когда просишь Мастер, которого нет
Могут запутаться в картах клиента, т.к. неадекватно реагируют на список из 10..12 различных карт, в т.ч. половину уже мертвых
Советую сначала получить новую, активировать, проверить подключенное СМС-инфо, загнав через ТСО, 10грн на новую МК. Перепривязать на неё ИБ (убить старый экк звонком на 0800).
За это время дать 10..15мин на обслуживание сл. за вами пенса
А потом уже закрывать картсчет по старой: заява и время дето +30..45дн.
На это уйдет дето 40..60мин в отделении
... делайте хоть что-нибудь!
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