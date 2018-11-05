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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1392139313941395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:27

может кто-то уже так делал... можно ли закрыть мою картку и открыть сразу новую, что бы не платить 120 грн за перевыпуск?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:52

VetalUA на сегодня разрешается иметь 2 МК, поэтому откройте сначала новую, а уж потом закройте старую.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:09

  Кассандра написав:VetalUA на сегодня разрешается иметь 2 МК, поэтому откройте сначала новую, а уж потом закройте старую.

ограничений по количеству МК нет
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:22

Re: Ощадбанк

BIGor написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Ощаді з видачею як валюти так і гривні нормально...правда потрібно замовляти.

Мені останній раз валютний депозит віддавали 1,5 місяця. Витратив дуже багато власного часу і нервів, щоб забрати. Так що тут як кому повезе.
когда это было, регион?


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:34

Кто получал SWIFT в USD? нету большой комиссии? платеж шел через Дочебанк ко. Америкас?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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