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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:27
может кто-то уже так делал... можно ли закрыть мою картку и открыть сразу новую, что бы не платить 120 грн за перевыпуск?
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:52
VetalUA на сегодня разрешается иметь 2 МК, поэтому откройте сначала новую, а уж потом закройте старую.
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:09
ограничений по количеству МК нет
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Додано: Нед 04 лис, 2018 14:22
Re: Ощадбанк
когда это было, регион?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 21:34
Кто получал SWIFT в USD? нету большой комиссии? платеж шел через Дочебанк ко. Америкас?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:34
proftpd66
спробуйте новий сервіс ощаду
+50грн !
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Додано: Пон 05 лис, 2018 22:38
мне сказали что этого нету У них нету про это информации
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:44
Re: Ощадбанк
Схоже, що все ж таки є!
У мене у грудні закінчується депозит і керівник "мого" відділення прямо попередив, що він має повноваження самостійно запропонувати мені додаткову надбавку до відсоткової ставки (мова не про стандартну програму лояльності).
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:48
Re: Ощадбанк
і який діапазон лояльності у %% пропонується?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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