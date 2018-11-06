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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1393139413951396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:03

Re: Ощадбанк

Вчера новый вклад специальный временный ввели, только в отделение открывается на сайте и распечаток еще нет, странно. И очень-очень странные условия...


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:07

  vadymbanker написав:Вчера новый вклад специальный временный ввели, только в отделение открывается на сайте и распечаток еще нет, странно. И очень-очень странные условия...


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Заінтригували.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:44

Мне пропонували 18%.3 мес.в конце%.
Два фонда с хвостиком.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:50

Re: Ощадбанк

Nona9 написав:Мне пропонували 18%.3 мес.в конце%.
Два фонда с хвостиком.
мне сказали 18%, 6 мес, капитал. %, и минимум 200к, и еще два бредовых условия. Вообще вклад какой-то бред, впервые такое.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:и еще два бредовых условия

Лайкнути фотки з відпустки Пишного у ФБ, знати сторі про якість обслуговування для Інстаграму чи що? Для чого ці недомовки? Поділіться вже, що вам там сказали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:06

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Вообще вклад какой-то бред, впервые такое.


мабудь ощад в шокасі від "Новорічного" УкрЕсіма!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:07

Re: Ощадбанк

Очень довольна ,что с ними распрощалась.Отделение после ремонта-отдельный вход к кассиру есть,а окно клиента не закрывается ничем. Хорошо, что не квартплатный день с толпой бабушек и дедушек... И я с рюкзачком.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:16

  vadymbanker написав:
Nona9 написав:Мне пропонували 18%.3 мес.в конце%.
Два фонда с хвостиком.
мне сказали 18%, 6 мес, капитал. %, и минимум 200к, и еще два бредовых условия. Вообще вклад какой-то бред, впервые такое.


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По состоянию на 01.11.2018 у клиента должен быть действующий депозит на сумму не менее 200 к и только в гривне!валюта не в счет.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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