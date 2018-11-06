Вчера новый вклад специальный временный ввели, только в отделение открывается на сайте и распечаток еще нет, странно. И очень-очень странные условия...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:03
Re: Ощадбанк
Вчера новый вклад специальный временный ввели, только в отделение открывается на сайте и распечаток еще нет, странно. И очень-очень странные условия...
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:07
Заінтригували.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:50
Re: Ощадбанк
мне сказали 18%, 6 мес, капитал. %, и минимум 200к, и еще два бредовых условия. Вообще вклад какой-то бред, впервые такое.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00
Re: Ощадбанк
Лайкнути фотки з відпустки Пишного у ФБ, знати сторі про якість обслуговування для Інстаграму чи що? Для чого ці недомовки? Поділіться вже, що вам там сказали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:06
Re: Ощадбанк
мабудь ощад в шокасі від "Новорічного" УкрЕсіма!
пора "Різдвяний"! під 22 анонсувати єтіть
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:07
Re: Ощадбанк
Очень довольна ,что с ними распрощалась.Отделение после ремонта-отдельный вход к кассиру есть,а окно клиента не закрывается ничем. Хорошо, что не квартплатный день с толпой бабушек и дедушек... И я с рюкзачком.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:16
По состоянию на 01.11.2018 у клиента должен быть действующий депозит на сумму не менее 200 к и только в гривне!валюта не в счет.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:06
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:07
Re: Ощадбанк
"горячий пирожок"
- депозит на 6міс без поповнення
- відсотки в кінці строку,
- без дострокового розторгнення
- на суму не меньше 100 тис грн
- ставочка 18%
но при условии ,должен быть действующий депозит не менее 200 000
- только отделение, бонусная система не действует (ставка - УЖЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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