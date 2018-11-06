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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1394139513961397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:27

Re: Ощадбанк

18,5 і зараз по капіталу нараховують.
Іноземним кредиторам реально виплатили у валюті 17,1%.
Якось недобрі передчуття від всього цього.
Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом 725 млн доларів, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів в кінці серпня 2018 року.
Про це FinClub повідомили в Міністерстві фінансів.
"714,494 млн доларів було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів", - повідомили в Мінфіні 2 листопада.
Ці дані дозволяють FinClub розрахувати прибутковість, отриману кредиторами.
Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада - 67 днів, а заплатила кредиторам - 21,75 млн доларів. У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних. https://expres.online/news/kreditori-za ... 7-richnikh
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:38

Re: Ощадбанк - гад

мой банк опять пакостит, гад, уже второй раз за месяц :evil:

на этот раз пополняю карту (депозитную). терминал завис намертво - "операция виконується. очікуйте". Ни чека, ни карты, ни привета, ни ответа.
Звоню в калоцентр. Говорят деньги зачислены на карту (потом в ощад24 проверил - действительно зачислены), но, говорят, вам настоятельно желательно заблокировать карту (блок - бесплатно, деблок - 30 грн). Ну, заблокировал, думаю может терминал раздуплится через 1 час и выплюнет карту - чтоб не было никакой другой ерунды. не буду же я ночевать под терминалом.

Закономерный свинорыльный вопрос - Как избежать 30 грн? :D (а то те оверные 23 + 30 грн за 1 месяц сильно жирно :evil: )
а) перевыпуск новой ?
б) закрыть счет - открыть новый счет ?(честно говоря вообще хочется закрыть и не открывать) - как тогда я получу деньги со счета, и с моих заощаджень - выдадут без доп.поборов ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:48

  Alex2007 написав:мой банк опять пакостит, гад, уже второй раз за месяц :evil:

на этот раз пополняю карту (депозитную). терминал завис намертво - "операция виконується. очікуйте". Ни чека, ни карты, ни привета, ни ответа.
Звоню в калоцентр. Говорят деньги зачислены на карту (потом в ощад24 проверил - действительно зачислены), но, говорят, вам настоятельно желательно заблокировать карту (блок - бесплатно, деблок - 30 грн). Ну, заблокировал, думаю может терминал раздуплится через 1 час и выплюнет карту - чтоб не было никакой другой ерунды. не буду же я ночевать под терминалом.

Закономерный свинорыльный вопрос - Как избежать 30 грн? :D (а то те оверные 23 + 30 грн за 1 месяц сильно жирно :evil: )
а) перевыпуск новой ?
б) закрыть счет - открыть новый счет ?(честно говоря вообще хочется закрыть и не открывать) - как тогда я получу деньги со счета, и с моих заощаджень - выдадут без доп.поборов ?

Так у ТСО нема кармана для карт, похоже она просто застряла в самом картприёмнике.
Када-то при мне один мужичок выковыривал так свою карту, просто пихал 2ю пока ОБЕ не вылезли. Рисковый мэн :)
Може выкл/вкл питания ТСО помогло бы :mrgreen:
Ну а если таки получите эту карту, то советую написать заяву на шаровую разблокировку из-за неисправности родного ТСО. А ваащето менагеры отделения с паламанатым ТСО умеют и нашару разблокировать.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:57

clientage

проблема в том, что он завис
1. т.е. запихнул купюры. нажал продолжить.
появились часы и надпись сверху типа "типа операция виконується, очікуйте" (как то меня раньше она меня стремала, так как долго как-то выполнялась иногда).
2. самое интересное что это было в отделении вечером, сотрудница как раз последняя уходила из отделения и она видела что терминал завис. она-то и сказала звонить в калоцентр - извинилась за работу терминала и ушла - я потом звонил.
ПС. в ощад24 - карта с замком, серая.

пс2. Как она, карта, вообще застрять там может ? :mrgreen:

Так у ТСО нема кармана для карт, похоже она просто застряла в самом картприёмнике.
Када-то при мне один мужичок выковыривал так свою карту, просто пихал 2ю пока ОБЕ не вылезли. Рисковый мэн :)

надо было топориком :mrgreen:
Alex2007
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  #<1 ... 1394139513961397
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