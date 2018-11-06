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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1394139513961397 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.5 5 455 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 137 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 122 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 93 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 60 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 43 Всього голосів : 455 Додано: Вів 06 лис, 2018 21:27 Re: Ощадбанк

Іноземним кредиторам реально виплатили у валюті 17,1%.

Якось недобрі передчуття від всього цього.



Про це FinClub повідомили в Міністерстві фінансів.

"714,494 млн доларів було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів", - повідомили в Мінфіні 2 листопада.

Ці дані дозволяють FinClub розрахувати прибутковість, отриману кредиторами.

Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада - 67 днів, а заплатила кредиторам - 21,75 млн доларів. У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних. https://expres.online/news/kreditori-za ... 7-richnikh Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом 725 млн доларів, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів в кінці серпня 2018 року.Про це FinClub повідомили в Міністерстві фінансів."714,494 млн доларів було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів", - повідомили в Мінфіні 2 листопада.Ці дані дозволяють FinClub розрахувати прибутковість, отриману кредиторами.Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада - 67 днів, а заплатила кредиторам - 21,75 млн доларів. У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних. 18,5 і зараз по капіталу нараховують.Іноземним кредиторам реально виплатили у валюті 17,1%.Якось недобрі передчуття від всього цього. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2079 З нами з: 19.04.12 Подякував: 21 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 22:38 Re: Ощадбанк - гад



на этот раз пополняю карту (депозитную). терминал завис намертво - "операция виконується. очікуйте". Ни чека, ни карты, ни привета, ни ответа.

Звоню в калоцентр. Говорят деньги зачислены на карту (потом в ощад24 проверил - действительно зачислены), но, говорят, вам настоятельно желательно заблокировать карту (блок - бесплатно, деблок - 30 грн). Ну, заблокировал, думаю может терминал раздуплится через 1 час и выплюнет карту - чтоб не было никакой другой ерунды. не буду же я ночевать под терминалом.



Закономерный свинорыльный вопрос - Как избежать 30 грн? (а то те оверные 23 + 30 грн за 1 месяц сильно жирно )

а) перевыпуск новой ?

б) закрыть счет - открыть новый счет ?(честно говоря вообще хочется закрыть и не открывать) - как тогда я получу деньги со счета, и с моих заощаджень - выдадут без доп.поборов ? мой банк опять пакостит, гад, уже второй раз за месяцна этот раз пополняю карту (депозитную). терминал завис намертво - "операция виконується. очікуйте". Ни чека, ни карты, ни привета, ни ответа.Звоню в калоцентр. Говорят деньги зачислены на карту (потом в ощад24 проверил - действительно зачислены), но, говорят, вам настоятельно желательно заблокировать карту (блок - бесплатно, деблок - 30 грн). Ну, заблокировал, думаю может терминал раздуплится через 1 час и выплюнет карту - чтоб не было никакой другой ерунды. не буду же я ночевать под терминалом.Закономерный свинорыльный вопрос - Как избежать 30 грн?(а то те оверные 23 + 30 грн за 1 месяц сильно жирноа) перевыпуск новой ?б) закрыть счет - открыть новый счет ?(честно говоря вообще хочется закрыть и не открывать) - как тогда я получу деньги со счета, и с моих заощаджень - выдадут без доп.поборов ? Alex2007

Повідомлень: 1075 З нами з: 11.10.16 Подякував: 468 раз. Подякували: 344 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 22:48 Alex2007 написав: мой банк опять пакостит, гад, уже второй раз за месяц



на этот раз пополняю карту (депозитную). терминал завис намертво - "операция виконується. очікуйте". Ни чека, ни карты, ни привета, ни ответа.

Звоню в калоцентр. Говорят деньги зачислены на карту (потом в ощад24 проверил - действительно зачислены), но, говорят, вам настоятельно желательно заблокировать карту (блок - бесплатно, деблок - 30 грн). Ну, заблокировал, думаю может терминал раздуплится через 1 час и выплюнет карту - чтоб не было никакой другой ерунды. не буду же я ночевать под терминалом.



Закономерный свинорыльный вопрос - Как избежать 30 грн? (а то те оверные 23 + 30 грн за 1 месяц сильно жирно )

а) перевыпуск новой ?

б) закрыть счет - открыть новый счет ?(честно говоря вообще хочется закрыть и не открывать) - как тогда я получу деньги со счета, и с моих заощаджень - выдадут без доп.поборов ? мой банк опять пакостит, гад, уже второй раз за месяцна этот раз пополняю карту (депозитную). терминал завис намертво - "операция виконується. очікуйте". Ни чека, ни карты, ни привета, ни ответа.Звоню в калоцентр. Говорят деньги зачислены на карту (потом в ощад24 проверил - действительно зачислены), но, говорят, вам настоятельно желательно заблокировать карту (блок - бесплатно, деблок - 30 грн). Ну, заблокировал, думаю может терминал раздуплится через 1 час и выплюнет карту - чтоб не было никакой другой ерунды. не буду же я ночевать под терминалом.Закономерный свинорыльный вопрос - Как избежать 30 грн?(а то те оверные 23 + 30 грн за 1 месяц сильно жирноа) перевыпуск новой ?б) закрыть счет - открыть новый счет ?(честно говоря вообще хочется закрыть и не открывать) - как тогда я получу деньги со счета, и с моих заощаджень - выдадут без доп.поборов ?

Так у ТСО нема кармана для карт, похоже она просто застряла в самом картприёмнике.

Када-то при мне один мужичок выковыривал так свою карту, просто пихал 2ю пока ОБЕ не вылезли. Рисковый мэн

Може выкл/вкл питания ТСО помогло бы

Ну а если таки получите эту карту, то советую написать заяву на шаровую разблокировку из-за неисправности родного ТСО. А ваащето менагеры отделения с паламанатым ТСО умеют и нашару разблокировать. Так у ТСО нема кармана для карт, похоже она просто застряла в самом картприёмнике.Када-то при мне один мужичок выковыривал так свою карту, просто пихал 2ю пока ОБЕ не вылезли. Рисковый мэнМоже выкл/вкл питания ТСО помогло быНу а если таки получите эту карту, то советую написать заяву на шаровую разблокировку из-за неисправности родного ТСО. А ваащето менагеры отделения с паламанатым ТСО умеют и нашару разблокировать. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26150 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2085 раз. Подякували: 2966 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 22:57 clientage



проблема в том, что он завис

1. т.е. запихнул купюры. нажал продолжить.

появились часы и надпись сверху типа "типа операция виконується, очікуйте" (как то меня раньше она меня стремала, так как долго как-то выполнялась иногда).

2. самое интересное что это было в отделении вечером, сотрудница как раз последняя уходила из отделения и она видела что терминал завис. она-то и сказала звонить в калоцентр - извинилась за работу терминала и ушла - я потом звонил.

ПС. в ощад24 - карта с замком, серая.



пс2. Как она, карта, вообще застрять там может ?





Када-то при мне один мужичок выковыривал так свою карту, просто пихал 2ю пока ОБЕ не вылезли. Рисковый мэн Так у ТСО нема кармана для карт, похоже она просто застряла в самом картприёмнике.Када-то при мне один мужичок выковыривал так свою карту, просто пихал 2ю пока ОБЕ не вылезли. Рисковый мэн

надо было топориком проблема в том, что он завис1. т.е. запихнул купюры. нажал продолжить.появились часы и надпись сверху типа "типа операция виконується, очікуйте" (как то меня раньше она меня стремала, так как долго как-то выполнялась иногда).2. самое интересное что это было в отделении вечером, сотрудница как раз последняя уходила из отделения и она видела что терминал завис. она-то и сказала звонить в калоцентр - извинилась за работу терминала и ушла - я потом звонил.ПС. в ощад24 - карта с замком, серая.пс2. Как она, карта, вообще застрять там может ?надо было топориком Alex2007

Повідомлень: 1075 З нами з: 11.10.16 Подякував: 468 раз. Подякували: 344 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1394139513961397 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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