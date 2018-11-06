18,5 і зараз по капіталу нараховують. Іноземним кредиторам реально виплатили у валюті 17,1%. Якось недобрі передчуття від всього цього.
Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом 725 млн доларів, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів в кінці серпня 2018 року. Про це FinClub повідомили в Міністерстві фінансів. "714,494 млн доларів було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів", - повідомили в Мінфіні 2 листопада. Ці дані дозволяють FinClub розрахувати прибутковість, отриману кредиторами. Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада - 67 днів, а заплатила кредиторам - 21,75 млн доларів. У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних. https://expres.online/news/kreditori-za ... 7-richnikh
мой банк опять пакостит, гад, уже второй раз за месяц
на этот раз пополняю карту (депозитную). терминал завис намертво - "операция виконується. очікуйте". Ни чека, ни карты, ни привета, ни ответа. Звоню в калоцентр. Говорят деньги зачислены на карту (потом в ощад24 проверил - действительно зачислены), но, говорят, вам настоятельно желательно заблокировать карту (блок - бесплатно, деблок - 30 грн). Ну, заблокировал, думаю может терминал раздуплится через 1 час и выплюнет карту - чтоб не было никакой другой ерунды. не буду же я ночевать под терминалом.
Закономерный свинорыльный вопрос - Как избежать 30 грн? (а то те оверные 23 + 30 грн за 1 месяц сильно жирно ) а) перевыпуск новой ? б) закрыть счет - открыть новый счет ?(честно говоря вообще хочется закрыть и не открывать) - как тогда я получу деньги со счета, и с моих заощаджень - выдадут без доп.поборов ?
Alex2007 написав:мой банк опять пакостит, гад, уже второй раз за месяц
на этот раз пополняю карту (депозитную). терминал завис намертво - "операция виконується. очікуйте". Ни чека, ни карты, ни привета, ни ответа. Звоню в калоцентр. Говорят деньги зачислены на карту (потом в ощад24 проверил - действительно зачислены), но, говорят, вам настоятельно желательно заблокировать карту (блок - бесплатно, деблок - 30 грн). Ну, заблокировал, думаю может терминал раздуплится через 1 час и выплюнет карту - чтоб не было никакой другой ерунды. не буду же я ночевать под терминалом.
Закономерный свинорыльный вопрос - Как избежать 30 грн? (а то те оверные 23 + 30 грн за 1 месяц сильно жирно ) а) перевыпуск новой ? б) закрыть счет - открыть новый счет ?(честно говоря вообще хочется закрыть и не открывать) - как тогда я получу деньги со счета, и с моих заощаджень - выдадут без доп.поборов ?
Так у ТСО нема кармана для карт, похоже она просто застряла в самом картприёмнике. Када-то при мне один мужичок выковыривал так свою карту, просто пихал 2ю пока ОБЕ не вылезли. Рисковый мэн Може выкл/вкл питания ТСО помогло бы Ну а если таки получите эту карту, то советую написать заяву на шаровую разблокировку из-за неисправности родного ТСО. А ваащето менагеры отделения с паламанатым ТСО умеют и нашару разблокировать.
проблема в том, что он завис 1. т.е. запихнул купюры. нажал продолжить. появились часы и надпись сверху типа "типа операция виконується, очікуйте" (как то меня раньше она меня стремала, так как долго как-то выполнялась иногда). Там перед самой отдачей карты, по-любому должен был быть вопрос: "хочете виконати іншу операцію" 2. самое интересное что это было в отделении вечером, сотрудница как раз последняя уходила из отделения и она видела что терминал завис. она-то и сказала звонить в калоцентр - извинилась за работу терминала и ушла - я потом звонил. ПС. в ощад24 - карта с замком, серая.
пс2. Как она, карта, вообще застрять там может ?
Так у ТСО нема кармана для карт, похоже она просто застряла в самом картприёмнике. Када-то при мне один мужичок выковыривал так свою карту, просто пихал 2ю пока ОБЕ не вылезли. Рисковый мэн
Alex2007 написав:Как она, карта, вообще застрять там может ?
В данном случае слово "застряла" не совсем правильно отражает суть физического процесса в отношении карты. Её никто не трогал. Терминал её не вернул, так как завис и программа не дала команду на возврат.
Вижу что для каждой области свои условия по спец. вкладу. Для Харькова, 18%, 6 мес., капитал%, мин ₴200к. И на наконец два бредовых условия: сумма спец вклада должна соответствовать остатку вкладов на 1.11 и должны быть на вкладах эти же суммы в день открытия спец вклада. То есть если вклад заканчивается на ₴500k 30.11 вы можете открыть спец вклад только до 29.11 включительно на сумму не более ₴500k. БРЕД ПОЛНЫЙ!
vadymbanker написав:То есть если вклад заканчивается на ₴500k 30.11 вы можете открыть спец вклад только до 29.11 включительно на сумму не более ₴500k.
У меня точь-в точь Вами описанная ситуация. Думается мне. бреда не будет. Если начнется мороз одного начальника отделения, то запросто можно найти другого адекватного начальника в пределах региона (в пределах области). ВКЛАД ЗАТОЧЕН ПОД УДЕРЖАНИЕ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!