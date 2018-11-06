vadymbanker
Согласовать ежемесячную?
Еще есть время -= Пышеый созреет.
Нужно матчасть по Ексиму подучить, чтобы аргументы предоставить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:59
vadymbanker
Согласовать ежемесячную?
Еще есть время -= Пышеый созреет.
Нужно матчасть по Ексиму подучить, чтобы аргументы предоставить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:02
Re: Ощадбанк
не понимаю что вы пишите
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