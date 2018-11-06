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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:59

vadymbanker

Согласовать ежемесячную?
Еще есть время -= Пышеый созреет.
Нужно матчасть по Ексиму подучить, чтобы аргументы предоставить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:02

Re: Ощадбанк

Goodman написав:vadymbanker

Согласовать ежемесячную?
Еще есть время -= Пышеый созреет.
Нужно матчасть по Ексиму подучить, чтобы аргументы предоставить.
не понимаю что вы пишите


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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