vadymbanker
Согласовать ежемесячную?
Еще есть время -= Пышеый созреет.
Нужно матчасть по Ексиму подучить, чтобы аргументы предоставить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:59
vadymbanker
Согласовать ежемесячную?
Еще есть время -= Пышеый созреет.
Нужно матчасть по Ексиму подучить, чтобы аргументы предоставить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:02
Re: Ощадбанк
не понимаю что вы пишите
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:05
Ну в моем случае то так.
Я имел ввиду по поводу случая clientage и наблюдаемого мужика выковыривающего карту второй картой
Короче был я вечером в том отделении. Терминал-гад стоял рабочий, при этом сказали приходить за картой в главное отделение завтра после обеда. Разблок по-любому платный будет, перевыпуск тоже платный. И им не важно что это глюк терминала породил всю эту ерунду с блокировкой.
Или это надо доказывать им что ты не верблюд с жалобами и т.д.
Ну их нафиг с их стремными терминалами, беготней по центральным отделениям; бог с ней с этой картой - другими попользуюсь благо выбор есть.
Деньги находящиеся на счете (кроме тех что на моб.заощадженнях) вроде доступны для открытия депо - открою депо - надеюсь ( и это кстати вопрос к знающим ) возврат депо в обход карты прямо на кассе практикуется в моем банке???.
А когда наступит срок окончания карты в марте 20 года - тогда и закажу новую бесплатно
Кстати супутнэ питання: а еще одну параллельную депо-карту и отдельный счет открыть можно ??? (насчет "моей картки" писали вроде да, а именно "мий рахунок"
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:22
Re: Ощадбанк
Да вы вааще можете хоть в каждом отделении открыть Экономку под депо в этом отделении. Щас отделения похоже даже соревнуются по кол-ву обслуживаемых депо
Скажите, шо хотите перебранчеватся на них
А заяву на возврат комисс из-за техпроблем с их ТСО я бы спокойно накатал, через мес. вернётся ота комисс, и покажете языка менагеру-дурепе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:32
Так у них же недавно произошло(происходит) объединение клиентов разных мфо в одно. Или это немного из другой оперы и Вы имеете ввиду от этого зависят бонусные плюшки манагеров?
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:41
да, плюшки у менагеров
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:50
clientage
ясно . можно попробовать перебранчеваться
по поводу заяву накатать - на всех ... бумаги и времени не напасёшься жаловаться
а по поводу этого
не знаете
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:53
В тарифах шото есть про снятие без карты. Думаю полюбэ к менагеру нуна топать, а там от его квалификац. будет зависеть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:56
В день закінчення депо тіло можна забрати без картки.
Перед цим в ІБ для виплати % слід вибрати іншу картку - % завжди падають на картку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Кочевник, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|