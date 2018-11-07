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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:59

vadymbanker

Согласовать ежемесячную?
Еще есть время -= Пышеый созреет.
Нужно матчасть по Ексиму подучить, чтобы аргументы предоставить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:02

Re: Ощадбанк

Goodman написав:vadymbanker

Согласовать ежемесячную?
Еще есть время -= Пышеый созреет.
Нужно матчасть по Ексиму подучить, чтобы аргументы предоставить.
не понимаю что вы пишите


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:05

  acsir написав:
  Alex2007 написав:Как она, карта, вообще застрять там может ?

В данном случае слово "застряла" не совсем правильно отражает суть физического процесса в отношении карты.
Её никто не трогал. Терминал её не вернул, так как завис и программа не дала команду на возврат.


Ну в моем случае то так.
Я имел ввиду по поводу случая clientage и наблюдаемого мужика выковыривающего карту второй картой :lol:

Короче был я вечером в том отделении. Терминал-гад стоял рабочий, при этом сказали приходить за картой в главное отделение завтра после обеда. Разблок по-любому платный будет, перевыпуск тоже платный. И им не важно что это глюк терминала породил всю эту ерунду с блокировкой.
Или это надо доказывать им что ты не верблюд с жалобами и т.д.
Ну их нафиг с их стремными терминалами, беготней по центральным отделениям; бог с ней с этой картой - другими попользуюсь благо выбор есть.
Деньги находящиеся на счете (кроме тех что на моб.заощадженнях) вроде доступны для открытия депо - открою депо - надеюсь ( и это кстати вопрос к знающим ) возврат депо в обход карты прямо на кассе практикуется в моем банке???.
А когда наступит срок окончания карты в марте 20 года - тогда и закажу новую бесплатно :mrgreen:

Кстати супутнэ питання: а еще одну параллельную депо-карту и отдельный счет открыть можно ??? (насчет "моей картки" писали вроде да, а именно "мий рахунок" :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:22

Re: Ощадбанк

  Alex2007 написав:Кстати супутнэ питання: а еще одну параллельную депо-карту и отдельный счет открыть можно ???

Да вы вааще можете хоть в каждом отделении открыть Экономку под депо в этом отделении. Щас отделения похоже даже соревнуются по кол-ву обслуживаемых депо :)
Скажите, шо хотите перебранчеватся на них 8)

А заяву на возврат комисс из-за техпроблем с их ТСО я бы спокойно накатал, через мес. вернётся ота комисс, и покажете языка менагеру-дурепе :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:32

  clientage написав:
  Alex2007 написав:Кстати супутнэ питання: а еще одну параллельную депо-карту и отдельный счет открыть можно ???

Да вы вааще можете хоть в каждом отделении открыть Экономку под депо в этом отделении. Щас отделения похоже даже соревнуются по кол-ву обслуживаемых депо :)
Скажите, шо хотите перебранчеватся на них 8)



Так у них же недавно произошло(происходит) объединение клиентов разных мфо в одно. Или это немного из другой оперы и Вы имеете ввиду от этого зависят бонусные плюшки манагеров?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:41

  Alex2007 написав:
  clientage написав:
  Alex2007 написав:Кстати супутнэ питання: а еще одну параллельную депо-карту и отдельный счет открыть можно ???

Да вы вааще можете хоть в каждом отделении открыть Экономку под депо в этом отделении. Щас отделения похоже даже соревнуются по кол-ву обслуживаемых депо :)
Скажите, шо хотите перебранчеватся на них 8)



Так у них же недавно произошло(происходит) объединение клиентов разных мфо в одно. Или это немного из другой оперы и Вы имеете ввиду от этого зависят бонусные плюшки манагеров?

да, плюшки у менагеров :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:50

clientage

ясно . можно попробовать перебранчеваться :mrgreen:

по поводу заяву накатать - на всех ... бумаги и времени не напасёшься жаловаться :lol:

а по поводу этого
вопрос к знающим ) возврат депо в обход карты прямо на кассе практикуется в моем банке???.
не знаете :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:53

  Alex2007 написав:clientage

ясно . можно попробовать перебранчеваться :mrgreen:

по поводу заяву накатать - на всех ... бумаги и времени не напасёшься жаловаться :lol:

а по поводу этого
вопрос к знающим ) возврат депо в обход карты прямо на кассе практикуется в моем банке???.
не знаете :?:

В тарифах шото есть про снятие без карты. Думаю полюбэ к менагеру нуна топать, а там от его квалификац. будет зависеть :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:56

  Alex2007 написав:clientage

ясно . можно попробовать перебранчеваться :mrgreen:

по поводу заяву накатать - на всех ... бумаги и времени не напасёшься жаловаться :lol:

а по поводу этого
вопрос к знающим ) возврат депо в обход карты прямо на кассе практикуется в моем банке???.
не знаете :?:

В день закінчення депо тіло можна забрати без картки.
Перед цим в ІБ для виплати % слід вибрати іншу картку - % завжди падають на картку.
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