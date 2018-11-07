RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1396139713981399

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:09

Re: Ощадбанк

т.е. для получения % в настройках самого депо я могу спокойно выбрать МоюКартку например, правильно ?

а это
И не забыть какую карту выбрали, патамуша при повторном входе в ИБ опять будет светиться первая попавшаяся карта -- эт такой пышный прикол

не совсем понял . это как :?:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 11.10.16
Подякував: 473 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:20

  Alex2007 написав:т.е. для получения % в настройках самого депо я могу спокойно выбрать МоюКартку например, правильно ?

а это
И не забыть какую карту выбрали, патамуша при повторном входе в ИБ опять будет светиться первая попавшаяся карта -- эт такой пышный прикол

не совсем понял . это как :?:

С МК обнал с комисс
Так попробуйте, поустанавливайте разные карты для выплаты %%, и на сл. день гляньте, шо там показывает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26171
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2086 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:31

clientage

ну если на мк будут капать только проценты - то ничего страшного , потрачу в магазине :mrgreen:
(а за телом приду в отделение в день Х)

там сейчас на "проблемном счете" сумма для прогона через депо не такая уж большая чтоб на нее накапали мегапроценты :mrgreen:
странно что оно вообще дает доступной эту сумму со счета только для открытия депо :!: , во всех остальных меню (перевод на МЗ, СЭП, оплата чего-нибудь) средства не доступны. Не знаю, может конечно отлупит на последнем этапе открытия депо, завтра буду пробовать :roll: . Может трюк и не пройдет.

и я уже больше интересуюсь с научно-технической точки зрения. :mrgreen: чтоб получше знать врага .
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 11.10.16
Подякував: 473 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:36

Re: Ощадбанк

  Alex2007 написав:странно что оно вообще дает доступной эту сумму со счета только для открытия депо , во всех остальных меню (перевод на МЗ, СЭП, оплата чего-нибудь) средства не доступны.

Думаю это как-то связано с картпроцессингом и АБС
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26171
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2086 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1396139713981399
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, makor06, Muzzy і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63594)
08.11.2018 00:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.