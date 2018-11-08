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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1396139713981399

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:09

Re: Ощадбанк

т.е. для получения % в настройках самого депо я могу спокойно выбрать МоюКартку например, правильно ?

а это
И не забыть какую карту выбрали, патамуша при повторном входе в ИБ опять будет светиться первая попавшаяся карта -- эт такой пышный прикол

не совсем понял . это как :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:20

  Alex2007 написав:т.е. для получения % в настройках самого депо я могу спокойно выбрать МоюКартку например, правильно ?

а это
И не забыть какую карту выбрали, патамуша при повторном входе в ИБ опять будет светиться первая попавшаяся карта -- эт такой пышный прикол

не совсем понял . это как :?:

С МК обнал с комисс
Так попробуйте, поустанавливайте разные карты для выплаты %%, и на сл. день гляньте, шо там показывает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:31

clientage

ну если на мк будут капать только проценты - то ничего страшного , потрачу в магазине :mrgreen:
(а за телом приду в отделение в день Х)

там сейчас на "проблемном счете" сумма для прогона через депо не такая уж большая чтоб на нее накапали мегапроценты :mrgreen:
странно что оно вообще дает доступной эту сумму со счета только для открытия депо :!: , во всех остальных меню (перевод на МЗ, СЭП, оплата чего-нибудь) средства не доступны. Не знаю, может конечно отлупит на последнем этапе открытия депо, завтра буду пробовать :roll: . Может трюк и не пройдет.

и я уже больше интересуюсь с научно-технической точки зрения. :mrgreen: чтоб получше знать врага .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:36

Re: Ощадбанк

  Alex2007 написав:странно что оно вообще дает доступной эту сумму со счета только для открытия депо , во всех остальных меню (перевод на МЗ, СЭП, оплата чего-нибудь) средства не доступны.

Думаю это как-то связано с картпроцессингом и АБС
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:26

  clientage написав:Так у ТСО нема кармана для карт,

Наверное, всё-таки есть. Я в воскресенье забыл карту в терминале, сегодня позвонили, говорят, была инкассация, нашли вашу карту, заберите.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:48

Re: Ощадбанк

"Мій депозит +"
Зображення
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:37

Re: Ощадбанк

Sungsam написав:"Мій депозит +"
Зображення
какая эта область?


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:38

Sungsam
На сайте нет, откуда инфо?
Но все равно в конце - не катит, давай ежемесячно!
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:07

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:какая эта область?

Хмельницька

  valya написав:На сайте нет, откуда инфо?

Це фото з інформаційного листа у відділенні
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:01

Re: Ощадбанк

  valya написав:Но все равно в конце - не катит, давай ежемесячно!


Это не самое большое зло. Как я понял - не дают перевложить.
Если депо заканчивается на днях - то я должен до этих дней на задних лапках принести Пышному 100 килогривен в зубах и ОН мне с барского плеча даст 18 годовых в конце срока. Если дождусь закрытия вклада - то должен деньги перевложить под "действующие слезы" , бить поклоны и только тогда нести бабки "под плюс" .

Поправьте меня, это страшный сон и загон........
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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