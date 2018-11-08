а это
И не забыть какую карту выбрали, патамуша при повторном входе в ИБ опять будет светиться первая попавшаяся карта -- эт такой пышный прикол
не совсем понял . это как
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:09
Re: Ощадбанк
т.е. для получения % в настройках самого депо я могу спокойно выбрать МоюКартку например, правильно ?
а это
не совсем понял . это как
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:20
С МК обнал с комисс
Так попробуйте, поустанавливайте разные карты для выплаты %%, и на сл. день гляньте, шо там показывает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:31
clientage
ну если на мк будут капать только проценты - то ничего страшного , потрачу в магазине
(а за телом приду в отделение в день Х)
там сейчас на "проблемном счете" сумма для прогона через депо не такая уж большая чтоб на нее накапали мегапроценты
странно что оно вообще дает доступной эту сумму со счета только для открытия депо , во всех остальных меню (перевод на МЗ, СЭП, оплата чего-нибудь) средства не доступны. Не знаю, может конечно отлупит на последнем этапе открытия депо, завтра буду пробовать . Может трюк и не пройдет.
и я уже больше интересуюсь с научно-технической точки зрения. чтоб получше знать врага .
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:36
Re: Ощадбанк
Думаю это как-то связано с картпроцессингом и АБС
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:26
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:48
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:37
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:38
Sungsam
На сайте нет, откуда инфо?
Но все равно в конце - не катит, давай ежемесячно!
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:07
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:01
Re: Ощадбанк
Это не самое большое зло. Как я понял - не дают перевложить.
Если депо заканчивается на днях - то я должен до этих дней на задних лапках принести Пышному 100 килогривен в зубах и ОН мне с барского плеча даст 18 годовых в конце срока. Если дождусь закрытия вклада - то должен деньги перевложить под "действующие слезы" , бить поклоны и только тогда нести бабки "под плюс" .
Поправьте меня, это страшный сон и загон........
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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