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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:53

Давно не заходив в Ощадбанк, десь років 5. Сьогодні зайшов в відділення в центрі і побачив наскільки все змінилося - гарні кабінки, електронна черга і т. д. От тільки сервіс - ще як за совка. Треба було отримати переказ в доларах - відмовилися видавати просто так, або в гривні або оформіть страховку за 30 гривень. Мотивували внутрішніми вказівками. Але в письмовому вигляді надати ці вказівки відмовилися.
Плюнув і пішов, напевно знов років 5 заходити не буду...
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:05

Re: Ощадбанк

Sirchyk написав:Давно не заходив в Ощадбанк, десь років 5. Сьогодні зайшов в відділення в центрі і побачив наскільки все змінилося - гарні кабінки, електронна черга і т. д. От тільки сервіс - ще як за совка. Треба було отримати переказ в доларах - відмовилися видавати просто так, або в гривні або оформіть страховку за 30 гривень. Мотивували внутрішніми вказівками. Але в письмовому вигляді надати ці вказівки відмовилися.
Плюнув і пішов, напевно знов років 5 заходити не буду...
На месте звоните в колл центр и сразу все выдадут, только перед звонком уточнить у кассира, что при покупки страховки она выдаст в долл перевод, чтоб потом не сказали что не было валюты в кассе.

Никогда не уходите без денег, если они есть для выдачи, дело принципа.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:01

Re: Ощадбанк

Люди добрые, в плэймаркете можно купить что-то с помощью долларовой ощадбанковской карточки?
У кого-то получалось это сделать?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:30

  Binimovich написав:Люди добрые, в плэймаркете можно купить что-то с помощью долларовой ощадбанковской карточки?
У кого-то получалось это сделать?

Ліміти піднімали?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:52

Re: Ощадбанк

105 грн
а какой лимит стоит?
В кал-центре два(!) разных оператора посоветовали изменить валюту оплаты на долларовую)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:30

  Binimovich написав:105 грн
а какой лимит стоит?
В кал-центре два(!) разных оператора посоветовали изменить валюту оплаты на долларовую)

300 грн- стандартний
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:22

Панове, підкажіть будьласка, яку картку оформитии для відкриття валютного онлайн-депо?
AVZ
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:31

Re: Ощадбанк

Сначала валютную мнгновенку МК
Подключить на неё ИБ и с неё же разместить депо
Сразу же заказать Экономку, будут делать 2 нед, именная
И потом переназначить в ИБ выплату на Экономку
Обнал с Экономки нашару, с МК-- 1%+
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:35

clientage
А якщо ІБ вже підключений по іншій картці?
AVZ
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:47

Чудово
Но с 0 внести оперативно валюту можно ток через МК шобы открыть с ИБ-бонусом. А для шарового снятия нужна Экономка. Мона просто подождать 2 нед Экономку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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