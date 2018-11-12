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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:53
Давно не заходив в Ощадбанк, десь років 5. Сьогодні зайшов в відділення в центрі і побачив наскільки все змінилося - гарні кабінки, електронна черга і т. д. От тільки сервіс - ще як за совка. Треба було отримати переказ в доларах - відмовилися видавати просто так, або в гривні або оформіть страховку за 30 гривень. Мотивували внутрішніми вказівками. Але в письмовому вигляді надати ці вказівки відмовилися.
Плюнув і пішов, напевно знов років 5 заходити не буду...
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Sirchyk
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:05
Sirchyk написав:Давно не заходив в Ощадбанк, десь років 5. Сьогодні зайшов в відділення в центрі і побачив наскільки все змінилося - гарні кабінки, електронна черга і т. д. От тільки сервіс - ще як за совка. Треба було отримати переказ в доларах - відмовилися видавати просто так, або в гривні або оформіть страховку за 30 гривень. Мотивували внутрішніми вказівками. Але в письмовому вигляді надати ці вказівки відмовилися.
Плюнув і пішов, напевно знов років 5 заходити не буду...
На месте звоните в колл центр и сразу все выдадут, только перед звонком уточнить у кассира, что при покупки страховки она выдаст в долл перевод, чтоб потом не сказали что не было валюты в кассе.
Никогда не уходите без денег, если они есть для выдачи, дело принципа.
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
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vadymbanker
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Додано: Суб 10 лис, 2018 18:01
Люди добрые, в плэймаркете можно купить что-то с помощью долларовой ощадбанковской карточки?
У кого-то получалось это сделать?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Суб 10 лис, 2018 18:30
Binimovich написав:
Люди добрые, в плэймаркете можно купить что-то с помощью долларовой ощадбанковской карточки?
У кого-то получалось это сделать?
Ліміти піднімали?
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:52
105 грн
а какой лимит стоит?
В кал-центре два(!) разных оператора посоветовали изменить валюту оплаты на долларовую)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Нед 11 лис, 2018 21:30
Binimovich написав:
105 грна какой лимит стоит?
В кал-центре два(!) разных оператора посоветовали изменить валюту оплаты на долларовую)
300 грн- стандартний
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:22
Панове, підкажіть будьласка, яку картку оформитии для відкриття валютного онлайн-депо?
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AVZ
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:31
Сначала валютную мнгновенку МК
Подключить на неё ИБ и с неё же разместить депо
Сразу же заказать Экономку, будут делать 2 нед, именная
И потом переназначить в ИБ выплату на Экономку
Обнал с Экономки нашару, с МК-- 1%+
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:35
clientage
А якщо ІБ вже підключений по іншій картці?
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AVZ
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:47
Чудово
Но с 0 внести оперативно валюту можно ток через МК шобы открыть с ИБ-бонусом. А для шарового снятия нужна Экономка. Мона просто подождать 2 нед Экономку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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