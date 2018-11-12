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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:53

clientage
Дякую!
AVZ
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:56

  clientage написав:Чудово
Но с 0 внести оперативно валюту можно ток через МК шобы открыть с ИБ-бонусом. А для шарового снятия нужна Экономка. Мона просто подождать 2 нед Экономку

А зачем ждать две недели? мгновенные экономки перестали оформлять?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:08

Re: Ощадбанк

Мне ни разу не удалось заполучить такую
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1398139914001401
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