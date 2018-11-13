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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:56
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:08
Re: Ощадбанк
Мне ни разу не удалось заполучить такую
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 лис, 2018 21:50
Re: Ощадбанк
А шо открывать то??? И валюта и гривня - ниже плинтуса!!! Не хотят подтягиваться до приличного уровня - скоро на вынос. Не агитирую, а констатирую.
*******
Додано: Сер 14 лис, 2018 05:54
Ощад держится,а эксим и газ уже сдались на милость вкладчикам
никому не верю
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:06
Re: Ощадбанк
Напомните пожалуйста как переподвязать ИБ на вторую МК. Точно помню в теме было, но найти не могу. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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