clientage написав: Фантом написав:
А никто не знает куда можно пожаловаться на персонального менеджера? Ну полнейший дятел, я ему уже всё рассказал, показал, объяснил. Не чешется, всё ему до балды.
Прям на 0800 и жалуйтесь
Через 2..3дн увидите рез-т
Сегодня терпение лопнуло, позвонил на горячую линию. Через полчаса перезвонила начальник отделения. Теперь обслуживать меня будет лично она.
В отличии от перса, человек реально в теме.
Но с кредиткой придётся обождать, депо заканчивается и лонгируется через месяц. А светить свои доходы или открывать зарплатные карты у меня желания нет.
Кстати она сказала, что максимальный лимит под моё депо у них 100 тыс. Не хотел её расстраивать.
Жду декабрь месяц.
Всем спасибо за подсказки.
Кто не пьёт, тот не рискует.