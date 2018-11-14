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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:42
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Фантом написав:
Напомните пожалуйста как переподвязать ИБ на вторую МК. Точно помню в теме было, но найти не могу. Спасибо.
В иб жмёте на "регистрация" и вперёд,
раньше, перед этим надо было удалять старую учётку, теперь не нужно
По практичному досвіду краще старий обліковий запис видалити через теплу лінію...тоді коректно новий стане.
Ну можно рукы помыть, белье сменить и в бубен постучать перед этим
Я два аккаунта без проблем перерегистрировал без бубна
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Stringer
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:16
clientage написав: Фантом написав:
А никто не знает куда можно пожаловаться на персонального менеджера? Ну полнейший дятел, я ему уже всё рассказал, показал, объяснил. Не чешется, всё ему до балды.
Прям на 0800 и жалуйтесь
Через 2..3дн увидите рез-т
Сегодня терпение лопнуло, позвонил на горячую линию. Через полчаса перезвонила начальник отделения. Теперь обслуживать меня будет лично она.
В отличии от перса, человек реально в теме.
Но с кредиткой придётся обождать, депо заканчивается и лонгируется через месяц. А светить свои доходы или открывать зарплатные карты у меня желания нет.
Кстати она сказала, что максимальный лимит под моё депо у них 100 тыс. Не хотел её расстраивать.
Жду декабрь месяц.
Всем спасибо за подсказки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:39
sens написав:
Ощад держится,а эксим и газ уже сдались на милость вкладчикам
Тема стара как мир. Пышный хочет свежей кровушки (прироста депо) с помощью МОЙ ДЕПОЗИТ+. ПЕРЕВЛОЖИТЬ НЕ ДАЮТ - программа не пустит.
Зато есть матра - если я "созрею" и озвучу сумму, срок размещения и желанную %% ставку - то мне подарят инд условия.
ВОТ И ВОПРОС - СКОЛЬКО ПРОСИТЬ %%? Сумма - больше Фонда.
Выслушаю все мысли и замечания. Д Я К У Ю !
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:42
Goodman написав: sens написав:
Ощад держится,а эксим и газ уже сдались на милость вкладчикам
Тема стара как мир. Пышный хочет свежей кровушки (прироста депо) с помощью МОЙ ДЕПОЗИТ+. ПЕРЕВЛОЖИТЬ НЕ ДАЮТ - программа не пустит.
Зато есть матра - если я "созрею" и озвучу сумму, срок размещения и желанную %% ставку - то мне подарят инд условия.
ВОТ И ВОПРОС - СКОЛЬКО ПРОСИТЬ %%? Сумма - больше Фонда.
Выслушаю все мысли и замечания. Д Я К У Ю !
Валюта чи гривня?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:49
Квесторе_поверніться перепрошую. Звичайно - ГРИВНЯ.
Валюта п1д грушою. Америка вмре останньою.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:59
Goodman написав:Квесторе_поверніться
перепрошую. Звичайно - ГРИВНЯ.
Валюта п1д грушою. Америка вмре останньою.
Тоді просити на рівні облікової ставки НБУ мінус 1,5% чистими.
На даний час це 20,5% річних грязними.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 лис, 2018 20:47
Квесторе_поверніться написав:
На даний час це 20,5% річних грязними.
не дадуть, зав1ситься.
дякую за пораду.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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