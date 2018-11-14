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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1399140014011402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Фантом написав:Напомните пожалуйста как переподвязать ИБ на вторую МК. Точно помню в теме было, но найти не могу. Спасибо.

В иб жмёте на "регистрация" и вперёд,
раньше, перед этим надо было удалять старую учётку, теперь не нужно

По практичному досвіду краще старий обліковий запис видалити через теплу лінію...тоді коректно новий стане.

Ну можно рукы помыть, белье сменить и в бубен постучать перед этим :mrgreen:
Я два аккаунта без проблем перерегистрировал без бубна 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:16

  clientage написав:
  Фантом написав:А никто не знает куда можно пожаловаться на персонального менеджера? Ну полнейший дятел, я ему уже всё рассказал, показал, объяснил. Не чешется, всё ему до балды.

Прям на 0800 и жалуйтесь
Через 2..3дн увидите рез-т :)


Сегодня терпение лопнуло, позвонил на горячую линию. Через полчаса перезвонила начальник отделения. Теперь обслуживать меня будет лично она. :mrgreen:
В отличии от перса, человек реально в теме.
Но с кредиткой придётся обождать, депо заканчивается и лонгируется через месяц. А светить свои доходы или открывать зарплатные карты у меня желания нет.
Кстати она сказала, что максимальный лимит под моё депо у них 100 тыс. Не хотел её расстраивать. :)
Жду декабрь месяц.

Всем спасибо за подсказки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:39

Re: Ощадбанк - сколько просить%% ?

  sens написав:Ощад держится,а эксим и газ уже сдались на милость вкладчикам


Тема стара как мир. Пышный хочет свежей кровушки (прироста депо) с помощью МОЙ ДЕПОЗИТ+. ПЕРЕВЛОЖИТЬ НЕ ДАЮТ - программа не пустит.
Зато есть матра - если я "созрею" и озвучу сумму, срок размещения и желанную %% ставку - то мне подарят инд условия.
ВОТ И ВОПРОС - СКОЛЬКО ПРОСИТЬ %%? Сумма - больше Фонда.
Выслушаю все мысли и замечания. Д Я К У Ю !
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:42

  Goodman написав:
  sens написав:Ощад держится,а эксим и газ уже сдались на милость вкладчикам


Тема стара как мир. Пышный хочет свежей кровушки (прироста депо) с помощью МОЙ ДЕПОЗИТ+. ПЕРЕВЛОЖИТЬ НЕ ДАЮТ - программа не пустит.
Зато есть матра - если я "созрею" и озвучу сумму, срок размещения и желанную %% ставку - то мне подарят инд условия.
ВОТ И ВОПРОС - СКОЛЬКО ПРОСИТЬ %%? Сумма - больше Фонда.
Выслушаю все мысли и замечания. Д Я К У Ю !

Валюта чи гривня?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:49

Квесторе_поверніться перепрошую. Звичайно - ГРИВНЯ.
Валюта п1д грушою. Америка вмре останньою.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:59

  Goodman написав:Квесторе_поверніться перепрошую. Звичайно - ГРИВНЯ.
Валюта п1д грушою. Америка вмре останньою.

Тоді просити на рівні облікової ставки НБУ мінус 1,5% чистими.
На даний час це 20,5% річних грязними.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:47

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:На даний час це 20,5% річних грязними.

не дадуть, зав1ситься.
дякую за пораду.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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