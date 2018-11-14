я пополнил давно "Мобильни заощадження" на 46к
вчера зашел, там на карте 47500
пополнин опять повторно на 46к.
Смотрю выписку
ЗА 11 число в 22:00 были было 7 операций
была операция 40652 с копейками вывод и пополнение. Потом монодирект (на монобанк) 197грн. Вывод и пополнение. (вообще-то моно не берет за вывод %, странности какие-то)
потом было еще платеж 4900грн, которого у меня не было. Ушло и пришло опять.
40652 - я точно НЕ платил. ЗАГАДКА - платеж
позвонил, спросил что это такое. Сказал оператор что нету такого у них. Через 5 минут у меня в выписке это пропало!
НЛО прилетело. Такого глюка давно нигде не видел. Не исключено что жесткие косяк, но как из 46к могло получится около 40к с копейками???
непонятки жесткие
это операции имели тип
"Stading что-то бла-бла payment"
Спросил, какая у меня была сумма в мобильных заощаджень до пополнения на 46к, мне сказали что они не знают и НЕЛЬЗЯ этого узнать. Вот блин. Но там была не большая сумма, но какая я сам не знаю... и никто уже не знает, надо все пересчитывать от начала пополнения. Так как сумма была не большая, то считать нету времени.
PS: Альфа-банк постоянно ломают, тут ломка тоже началась?
UPD: в выписке это опять появилось.