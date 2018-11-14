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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1400140114021403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:57

Здравствуйте, были странные операции 11 числа в 22:00

я пополнил давно "Мобильни заощадження" на 46к

вчера зашел, там на карте 47500

пополнин опять повторно на 46к.

Смотрю выписку

ЗА 11 число в 22:00 были было 7 операций

была операция 40652 с копейками вывод и пополнение. Потом монодирект (на монобанк) 197грн. Вывод и пополнение. (вообще-то моно не берет за вывод %, странности какие-то)

потом было еще платеж 4900грн, которого у меня не было. Ушло и пришло опять.

40652 - я точно НЕ платил. ЗАГАДКА - платеж

позвонил, спросил что это такое. Сказал оператор что нету такого у них. Через 5 минут у меня в выписке это пропало!

НЛО прилетело. Такого глюка давно нигде не видел. Не исключено что жесткие косяк, но как из 46к могло получится около 40к с копейками???

непонятки жесткие

это операции имели тип
"Stading что-то бла-бла payment"

Спросил, какая у меня была сумма в мобильных заощаджень до пополнения на 46к, мне сказали что они не знают и НЕЛЬЗЯ этого узнать. Вот блин. Но там была не большая сумма, но какая я сам не знаю... :mrgreen: и никто уже не знает, надо все пересчитывать от начала пополнения. :mrgreen: Так как сумма была не большая, то считать нету времени.

PS: Альфа-банк постоянно ломают, тут ломка тоже началась?

UPD: в выписке это опять появилось.

Зображення
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 06:16

Re: Ощадбанк

  Nona9 написав:Дадут вам 18 на полгода. % в конце. Мне уже 2 раза звонили.


Не дают, т к это условия "МОЙ ДЕПОЗИТ+".
Зг1дно умов (розд1л Окрем1 Умови) перевложение не светит.
Мне никто не звонит - либо мое регионально РУ зажралось и у них с депопортфелем все ОК , либо работникам их работа - паралельна.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 1400140114021403
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Ощадбанк (14022)
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