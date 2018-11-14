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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1400140114021403 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 456 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 138 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 122 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 93 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 60 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 43 Всього голосів : 456 Додано: Чет 15 лис, 2018 00:57



я пополнил давно "Мобильни заощадження" на 46к



вчера зашел, там на карте 47500



пополнин опять повторно на 46к.



Смотрю выписку



ЗА 11 число в 22:00 были было 7 операций



была операция 40652 с копейками вывод и пополнение. Потом монодирект (на монобанк) 197грн. Вывод и пополнение. (вообще-то моно не берет за вывод %, странности какие-то)



потом было еще платеж 4900грн, которого у меня не было. Ушло и пришло опять.



40652 - я точно НЕ платил. ЗАГАДКА - платеж



позвонил, спросил что это такое. Сказал оператор что нету такого у них. Через 5 минут у меня в выписке это пропало!



НЛО прилетело. Такого глюка давно нигде не видел. Не исключено что жесткие косяк, но как из 46к могло получится около 40к с копейками???



непонятки жесткие



это операции имели тип

"Stading что-то бла-бла payment"



Спросил, какая у меня была сумма в мобильных заощаджень до пополнения на 46к, мне сказали что они не знают и НЕЛЬЗЯ этого узнать. Вот блин. Но там была не большая сумма, но какая я сам не знаю... и никто уже не знает, надо все пересчитывать от начала пополнения. Так как сумма была не большая, то считать нету времени.



PS: Альфа-банк постоянно ломают, тут ломка тоже началась?



UPD: в выписке это опять появилось.



Здравствуйте, были странные операции 11 числа в 22:00я пополнил давно "Мобильни заощадження" на 46квчера зашел, там на карте 47500пополнин опять повторно на 46к.Смотрю выпискуЗА 11 число в 22:00 были было 7 операцийбыла операция 40652 с копейками вывод и пополнение. Потом монодирект (на монобанк) 197грн. Вывод и пополнение. (вообще-то моно не берет за вывод %, странности какие-то)потом было еще платеж 4900грн, которого у меня не было. Ушло и пришло опять.40652 - я точно. ЗАГАДКА - платежпозвонил, спросил что это такое. Сказал оператор что нету такого у них.НЛО прилетело. Такого глюка давно нигде не видел. Не исключено что жесткие косяк, ноиз 46к могло получится около 40к с копейкаминепонятки жесткиеэто операции имели типСпросил, какая у меня была сумма в мобильных заощаджень до пополнения на 46к, мне сказали что они не знают иэтого узнать. Вот блин. Но там была не большая сумма, но какая я сам не знаю...и никто уже не знает, надо все пересчитывать от начала пополнения.Так как сумма была не большая, то считать нету времени.Альфа-банк постоянно ломают, тут ломка тоже началась?в выписке это опять появилось. Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 262 З нами з: 22.12.16 Подякував: 40 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 06:16 Re: Ощадбанк Nona9 написав: Дадут вам 18 на полгода. % в конце. Мне уже 2 раза звонили. Дадут вам 18 на полгода. % в конце. Мне уже 2 раза звонили.



Не дают, т к это условия "МОЙ ДЕПОЗИТ+".

Зг1дно умов (розд1л Окрем1 Умови) перевложение не светит.

Мне никто не звонит - либо мое регионально РУ зажралось и у них с депопортфелем все ОК , либо работникам их работа - паралельна. Не дают, т к это условия "МОЙ ДЕПОЗИТ+".Зг1дно умов (розд1л Окрем1 Умови) перевложение не светит.Мне никто не звонит - либо мое регионально РУ зажралось и у них с депопортфелем все ОК , либо работникам их работа - паралельна. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 2563 З нами з: 23.11.14 Подякував: 568 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1400140114021403 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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