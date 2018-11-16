Додано: Чет 15 лис, 2018 00:57

Здравствуйте, были странные операции 11 числа в 22:00я пополнил давно "Мобильни заощадження" на 46квчера зашел, там на карте 47500пополнин опять повторно на 46к.Смотрю выпискуЗА 11 число в 22:00 были было 7 операцийбыла операция 40652 с копейками вывод и пополнение. Потом монодирект (на монобанк) 197грн. Вывод и пополнение. (вообще-то моно не берет за вывод %, странности какие-то)потом было еще платеж 4900грн, которого у меня не было. Ушло и пришло опять.40652 - я точно. ЗАГАДКА - платежпозвонил, спросил что это такое. Сказал оператор что нету такого у них.НЛО прилетело. Такого глюка давно нигде не видел. Не исключено что жесткие косяк, ноиз 46к могло получится около 40к с копейкаминепонятки жесткиеэто операции имели типСпросил, какая у меня была сумма в мобильных заощаджень до пополнения на 46к, мне сказали что они не знают иэтого узнать. Вот блин. Но там была не большая сумма, но какая я сам не знаю...и никто уже не знает, надо все пересчитывать от начала пополнения.Так как сумма была не большая, то считать нету времени.Альфа-банк постоянно ломают, тут ломка тоже началась?в выписке это опять появилось.