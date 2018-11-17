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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1401140214031404

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:40

Ferlakur, так інструкцій не даю ж.
3 грн заград тариф, щоб не зловживали...більше 1 разу в ІБ.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:11

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:"Ощадбанк" запустив чат-бот у месенджері Telegram, на черзі - запуск чат-боту в Messenger Facebook.

Про це повідомляє прес-служба банку.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/16/642730/


Ощадбанк:
Дізнатись баланс карткового рахунку Ви можете безкоштовно один раз на добу, кожен наступний запит - 3 гривні.

Это какой-то... позор.


Маску ещё стуканите :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:44

  Квесторе_поверніться написав:3 грн заград тариф, щоб не зловживали...

А то телеграм-бот перегріється і задимиться?:)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:20

Re: Ощадбанк

Доброго времени! К которому часу в день окончания вклада валюта поступает на карту для возможного снятия?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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