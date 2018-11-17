Ferlakur, так інструкцій не даю ж.
3 грн заград тариф, щоб не зловживали...більше 1 разу в ІБ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 13:40
Ferlakur, так інструкцій не даю ж.
3 грн заград тариф, щоб не зловживали...більше 1 разу в ІБ.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 17 лис, 2018 14:11
Маску ещё стуканите
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:44
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:20
Re: Ощадбанк
Доброго времени! К которому часу в день окончания вклада валюта поступает на карту для возможного снятия?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:22
% в день закінчення депо. Тіло в наступний. До 11-00 раніше вже було на карті, як зараз ...давно не знімав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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