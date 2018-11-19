Додано: Нед 18 лис, 2018 15:20

Доброго времени! К которому часу в день окончания вклада валюта поступает на карту для возможного снятия?

"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.