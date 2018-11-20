Tolevas написав:
В Ощаде, наверно, самые некомпетентные и бестолковые работники из всех банков.
Постоянная текучка, постоянно новые лица, которые не бельмеса не знают.
Сегодня наткнунулся на такую.
Я знаю намного больше о деталях работы ее банка, чем она. Пипец.
Ничего удивительного. Через моё ближайшее отделение за три месяца человек 10 прошло.
Часть через пару недель не выдерживает нервотрепки и самостоятельно увольняется, а тех, кто месяц проработал (уже опытных!) переводят на повышение в отделения "нового формата", с электронной очередью.
А с другой стороны, Вы когда нибудь видели гору руководящих толмудов, инструкций, процедур, положений и прочего постоянно меняющегося бумажного хлама, который регламентирует работу обычного менеджера? Их прочитать то просто некогда, а усвоить и соотнести с практикой - нужны годы. При такой текучке это нереально.