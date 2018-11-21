RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1402140314041405

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:45

Ощад впереді планети всей
по новому революційному свіфту

на жаль поки що лише в тест-режимі..



Между тем, в Украине блага высоких финансовых технологий доступны далеко не всем предпринимателям. А бизнес может только мечтать о том, чтобы их платежи проходили за полчаса. Дело в том, что из 81 платежеспособных банков к Swift GPI подключился только Ощадбанк.


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3877242?f
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3519
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:06

Re: Ощадбанк

  Tolevas написав:В Ощаде, наверно, самые некомпетентные и бестолковые работники из всех банков.
Постоянная текучка, постоянно новые лица, которые не бельмеса не знают.
Сегодня наткнунулся на такую.
Я знаю намного больше о деталях работы ее банка, чем она. Пипец.

Ничего удивительного. Через моё ближайшее отделение за три месяца человек 10 прошло.
Часть через пару недель не выдерживает нервотрепки и самостоятельно увольняется, а тех, кто месяц проработал (уже опытных!) переводят на повышение в отделения "нового формата", с электронной очередью.
А с другой стороны, Вы когда нибудь видели гору руководящих толмудов, инструкций, процедур, положений и прочего постоянно меняющегося бумажного хлама, который регламентирует работу обычного менеджера? Их прочитать то просто некогда, а усвоить и соотнести с практикой - нужны годы. При такой текучке это нереально.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 22.02.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:18

Льготный период

Подскажите, если 25.11 кредиткой Ощада расчитаться в интернете - льготный период будет до 25.12 или 25.01?
Sergion
 
Повідомлень: 376
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:01

  Sergion написав:Подскажите, если 25.11 кредиткой Ощада расчитаться в интернете - льготный период будет до 25.12 или 25.01?

25е - эт биллинговая дата у Ощада, которая входит в текущий РП
Обычно платежи картой проводятся у Ощада на сл. день, т.е. трата от 25го(а 25/11 - Вс.) наверняка попадет в Выписке на 26-27е, т.о. при грейсе в 62дн (для МКр) спокойно мона расчитывать на грейс до 25/01/19

ПС. Кстати, т.к. 25/11 - Вс, то биллинг будет 23..24го (в Сб?), т.е. 99.9999% вы попадаете на январь :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26374
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:10

  clientage написав:
  Sergion написав:Подскажите, если 25.11 кредиткой Ощада расчитаться в интернете - льготный период будет до 25.12 или 25.01?

25е - эт биллинговая дата у Ощада, которая входит в текущий РП
Обычно платежи картой проводятся у Ощада на сл. день, т.е. трата от 25го(а 25/11 - Вс.) наверняка попадет в Выписке на 26-27е, т.о. при грейсе в 62дн (для МКр) спокойно мона расчитывать на грейс до 25/01/19

ПС. Кстати, т.к. 25/11 - Вс, то биллинг будет 23..24го (в Сб?), т.е. 99.9999% вы попадаете на январь :lol:


Спасибо!
Sergion
 
Повідомлень: 376
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:36

  Goodman написав:
  valya написав:Но все равно в конце - не катит, давай ежемесячно!


Это не самое большое зло. Как я понял - не дают перевложить.
Если депо заканчивается на днях - то я должен до этих дней на задних лапках принести Пышному 100 килогривен в зубах и ОН мне с барского плеча даст 18 годовых в конце срока. Если дождусь закрытия вклада - то должен деньги перевложить под "действующие слезы" , бить поклоны и только тогда нести бабки "под плюс" .

Поправьте меня, это страшный сон и загон........


Как это - не дают перевложить? Пополнение закрыли?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1161
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:50

Вже вкотре Ощадбанк краде ваші гроші

будьте пильні!

https://finclub.net/news/nabu-podozreva ... n-grn.html


:roll:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3519
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:44

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Как это - не дают перевложить? Пополнение закрыли?


Поясняю на пальцах.

Есть депо 2 фонда с хвостом. Оно еще действует - Я ИМЕЮ ПРАВО сейчас , в период действия акции внести 100К на условиях Пышного. Право есть, возможности - нет.

Возник вопрос - а вот 30-го в день конца депо, смогу ли открыть (ПЕРЕВЛОЖИТЬ) те самые , конченные 2 фонда с хвостом на условиях Пышного?
Не смогу - вступают в действия ОКРЕМ1 УМОВИ к депо от Пышного.
Хотя...... чё,я, могу положить эти кон.... 2 фонда с хвостом под действующине слёзы и ТОЛЬКО ТОГДА смогу открыть под суперовские условия от Пышного ацкий депозит.
****************************************
Был бы Фонд 400-500к по Закону, ложил бы прибор на м1й Банк, м1й Кра1на 1 м1й Пышный в сборе. А так - муки выбора.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 23.11.14
Подякував: 568 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:47

Re: Ощадбанк

  greenozon написав:будьте пильні!


Выгружаться нужно , в ближайший порт и дело с концом.
Годный материальчик.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 23.11.14
Подякував: 568 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:08

  Goodman написав:
  greenozon написав:будьте пильні!


Выгружаться нужно , в ближайший порт и дело с концом.
Годный материальчик.
снимай по сроку по 149 к в день и вкладываем в идею,таском,пивденный и т.д.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11133
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1402140314041405
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, kasuarius, lel, Lost, Nighthawk, sens, sola, unlock, Кочевник, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14050)
21.11.2018 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.